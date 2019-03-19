Следователи по делу крушения Boeing изучили данные «черных ящиков»

Следователи по делу о катастрофе самолета эфиопской авиакомпании Ethiopian Airlines, чей самолет а Boeing 737 Max 8 потерпел крушение, вернулись в Аддис-Абебу из Парижа, где они изучили данные одного «черного ящика», сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с расследованием.

Катастрофа авиалайнера Boeing 737 Max 8 на прошлой неделе привела к тому, что многие авиакомпании по всему миру приостановили полеты данной модели самолета.

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В результате катастрофы погибли 157 человек.

Ранее сообщалось, что федеральные прокуроры и представители министерства транспорта США заинтересовались самолетами Boeing 737 Max.