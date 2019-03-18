В СК внесли ясность в сообщения о девочке, затравленной после письма Путину

В пресс-службе управления Следственного комитета (СК) по Псковской области заявили, что семье девочки, которая в письме президенту России Владимиру Путину пожаловалась на сложности в сельской жизни, не поступали угрозы. Об этом сообщает ТАСС.

Представители ведомства рассказали, что следователи общались с семьей девочки и пытались выяснить, кто им угрожал.

Реклама

«Они сказали, что таких фактов не было, чтобы была угроза в их адрес жизни и здоровью, что это ложная информация распространяется в СМИ», — сказали представители ведомства.

РИА «Новости» уточняет, что следователи также установили, как в сети появилась «фотография интимного характера», на которой запечатлена написавшая письмо Путину девочка.

Ранее сообщалось, что в Псковской области жители деревни Томсино затравили 12-летнюю девочку за то, что она написала письмо Путину с просьбой о помощи.