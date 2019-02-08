Москвичей предупредили о похолодании в феврале

В Москве ожидается понижение температуры, передает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«Во второй половине февраля мы прогнозируем понижение температуры, погода станет более зимней. Сейчас она на несколько градусов выше нормы», — сказал он.

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При этом с начала следующей недели, 11 и 12 февраля, ожидается от - 2°С до +2°С градусов, местами осадки. Особенно теплой будет среда, 13 февраля - ожидается от 1°С до 5°С тепла.

Ранее в центре погоды «Фобос» проинформировали о возвращении в столицу снегопадов со вторника, 5 февраля.