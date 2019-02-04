Синоптики предупредили о возвращении снегопадов в Москву

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В центре погоды «Фобос» проинформировали о возвращении в столицу снегопадов со вторника, 5 февраля. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Согласно данным синоптиков, погодные изменения будут связаны с холодным атмосферный фронтом, который пройдет через московский регион.

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«Процесс похолодания будет сопровождаться небольшими снегопадами, кратковременными усилениями северо-западного ветра до 5-10 м /с», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что морозная погода в столице сохранится до конца рабочей недели. Возвращение холодной погоды будет сопровождаться резким повышением атмосферного давления.

Ранее сообщалось, что в Москве в понедельник ожидается до +3°С.