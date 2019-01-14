При теракте в Кабуле пострадали 90 человек
В результате теракта в столице Афганистана Кабуле четыре человека погибли, 90 пострадали. Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на афганские власти.
Как отмечается, в числе раненных 23 ребенка. Жертвами теракта стали трое солдат и еще одно гражданское лицо.
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В МВД страны полагают, что число погибших возрастет.
Грузовик взорвался в центре Кабула вечером 14 января. Власти признали данный инцидент терактом.
Ранее сообщалось, что в Каире произошел подрыв туристического автобуса.