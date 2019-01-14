Премьер Польши взял под контроль ситуацию с нападением на мэра Гданьска

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий взял под контроль ситуацию с нападением на мэра Гданьска Павла Адамовича, который получил ножевое ранение во время благотворительного концерта. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, Моравецкий осудил нападение на Адамовича.

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Как отмечается, премьер Польши поручил МВД страны предоставить ему всю информацию о нападении на мэра Гданьска.

При этом Моравецкий также подчеркнул, что этот инцидент заслуживает «высшего осуждения».

Ранее врачи рассказали о состоянии раненого ножом мэра Гданьска.