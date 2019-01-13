Москвичам пообещали влажные снегопады и 0°С

В центре погоды «Фобос» заявили, что в Москве на следующей неделе ожидается потепление до 0°С и падение атмосферного давления. Об этом сообщает агентство «Москва».

Синоптики рассказали, что потепление ожидает москвичей в понедельник, 13 января. В этот день в столичный регион придет теплый атлантический циклон.

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«Это значит, что в небе будут тесниться густые многослойные облака, сопровождаемые влажными снегопадами и усилением ветра», — сообщили в центре погоды.

Также синоптики отметили, что температура будет на 5°С выше климатической нормы, а атмосферное давление составит 727 мм ртутного столба.

Ранее сообщалось, что в Москве в воскресенье столбик термометра поднимется до -5°С.