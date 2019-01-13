В РПЦ отреагировали на требование Порошенко «показать свой томос»

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В Русской православной церкви (РПЦ) считают, что последние заявления украинского президента Петра Порошенко относительно церкви говорят о «беспрецедентной» вовлеченности украинских властей в религиозную жизнь страны. Об этом представитель РПЦ рассказал RT.

Ранее Порошенко призывал РПЦ «показать свой томос», вступая в полемику с российскими священнослужителями о том, какую церковь следует считать канонической.

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«Заявления этого политического лидера [Порошенко] оставляют впечатление, что он, вероятно, считает себя религиозным лидером», — сказал представитель РПЦ.

Он подчеркнул, что в РПЦ считают такую ситуацию «вопиющим смешением религии и политики» и выразили мнение, что она не принесет «ничего хорошего» Украине.

Представитель заключил, что РПЦ не будет вступать в диалог с Порошенко относительно церковных вопросов.