Константинополь назначил главу ставропигии в Киеве
Архимандрит Константинопольского престола Михаил Анищенко стал главой восстановленной ставропигии вселенского патриарха в Киеве. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, Анищенко был назначен священным Синодом Константинопольской церкви.
Как отмечается, ставропигия вселенского патриарха в Киеве является «одной из многих украинских ставропигий прошедших веков».
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