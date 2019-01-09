Девочка выстрелила себе в лицо при попытке сделать селфи в Мытищах
Тринадцатилетняя девочка выстрелила себе в лицо из травматического пистолета, пытаясь сделать селфи. Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета(СК) России по Московской области.
Это произошло в одном из дачных домов в Мытищах.
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По информации следствия, она взяла пистолет отца и начала фотографироваться на мобильный телефон. Во время съемки она случайно нажала на курок и выстрелила себе в лицо.
Как отмечается, в результате инцидента она получила огнестрельное ранение с переломом нижней челюсти.
На данный момент проводится доследственная проверка случившегося.
Ранее сообщалось, что в Ирландии индийский студент упал с обрыва при попытке сделать селфи.