Путин освободил религиозные организации от проверок условий труда

На официальном интернет-портале правовой информации был опубликован подписанный президентом России Владимиром Путиным закон, отменяющий обязательную оценку условий труда в религиозных организациях.

Авторы законопроекта отмечали, что считают недопустимым вмешательство государства в деятельность религиозной организации, передает РИА «Новости».

Также говорилось о том, что стандартизация условий труда в религиозных организациях видится затруднительной из-за конфессиональных различий и закрытости культовых территорий.