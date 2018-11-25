CNN: скульптуры темнокожих жертв добавят к обелиску их угнетателя в США

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Мэр города Норт Аугуста Боб Петтит принял решение добавить скульптуры темнокожих жертв «Гамбургской резни» 1876 года к обелиску возглавившего нападение Томаса МакКи Мэриуэзера, который также погиб во время столкновения, передает CNN.

«Гамбургская резня» стала одним из ключевых событий в Южной Каролине времен реинтеграции проигравших в гражданской войне южных штатов в состав США на фоне отмены рабовладельческой системы. Подпись на обелиске Мэриуэзеру, одному из лидеров нападения, целью которого было подавление политической воли города, чье население преимущественно составляли темнокожие жители, гласит: «Он стал примером высочайших идеалов Англо-Саксонской цивилизации».

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Петтит подчеркнул, что по законам штата власти города не могут убрать эту надпись с памятника, в связи с чем было решено добавить к композиции скульптуры жертв, «чтобы сделать этот разделяющий символ более позитивным для общества».

«Нам просто необходимо принимать какие-нибудь позитивные меры, чтобы исправить ситуацию, как мне кажется», — сказал Петтит.

В данный момент решение об изменении памятника ждет одобрения со стороны генерального прокурора штата.