Трамп выразил соболезнования семьям погибших от урагана

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере выразил соболезнования семьям пяти погибших в результате урагана «Флоренс».

«Стало известно о пяти смертях в результате урагана «Флоренс»! Глубочайшие соболезнования и поддержка семьям и друзьям погибших. Храни их Господь!», — написал Трамп.

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Ранее сообщалось, что Трамп планирует посетить пострадавшие от урагана «Флоренс» районы страны.

Из-за урагана без света остались более 900 тысяч человек. В США были отменены около двух тысяч авиарейсов. Власти объявили о готовности эвакуировать около миллиона человек с восточного побережья в четырех штатах — Северной и Южной Каролине, Вирджинии, а также Мэриленде.