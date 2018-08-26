Папу Римского обвинили в укрывательстве кардинала-педофила

Бывший нунций Ватикана в США архиепископ Карло Мария Вигано опубликовал документы, указывающие на то, что Папа Римский Франциск знал об обвинениях в педофилии одного из кардиналов, однако ничего не сделал. Об этом сообщает La Verita.

Речь идет о кардинале Теодоре Маккэррике. Отмечается, что об обвинениях против него руководство католической церкви знало с 2000 года.

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Издание Il Giornale отмечает, что к словам Вигано нужно относиться с осторожностью — архиепископ выступает против папы после того, как его отправили в отставку, а также сам был замешан в церковных скандалах.

Ранее сообщалось, что Франциск признал поражение церкви в борьбе со священниками-педофилами.