В Турции спустя два года закончился режим ЧП

На территории Турции прекратил действовать режим чрезвычайного положения (ЧП), введенный в 2016 году в связи с попыткой государственного переворота. Об этом сообщает Anadolu.

Как отмечается, режим ЧП заканчивается автоматически, если до окончания его срока действия правительство не уведомит парламент страны о необходимости его продления.

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Уточняется, что режим ЧП прекратил действовать 19 июля в 01.00.

Ранее турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что режим чрезвычайного положения в стране может быть снят после проведения выборов 24 июня. Режим чрезвычайного положения в Турции был введен после неудачной попытки государственного переворота в 2016 году, предпринятой сторонниками проповедника Фетхуллаха Гюлена.