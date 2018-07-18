Шестое подряд штормовое предупреждение объявили в Забайкалье

Гидрометцентр пострадавшего из-за паводка Забайкальского края объявил шестое штормовое предупреждение, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональную администрацию.

«19 июля местами по территории Забайкальского края ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни», — сообщили в пресс-службе губернатора.

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В администрации Забайкалья предупредили о возможной второй волне паводка из-за интенсивных осадков в течение трех суток. Жителям Читы и пригорода, в частности, рекомендуется покинуть дачные участки и принять меры предосторожности.

Ранее сообщалось, что в Чите из-за паводков были эвакуированы около трех тысяч человек, чьи дома оказались в зоне затопления.