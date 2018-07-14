В Москве в субботу ожидается до +28°С

В Москве в субботу, 14 июля, ожидается до +28°С.

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +26 до +28°С.

Днем переменная облачность, по области местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, западный, 3-8 м/c.

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С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее МЧС предупредило москвичей о грозе.

В случае грозы москвичам порекомендовали по возможности переждать непогоду в капитальном строении. На улице — обходить рекламные щиты и другие шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Владельцам автомобилей посоветовали оставлять транспорт вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.