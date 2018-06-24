В США при крушении грузового поезда произошла утечка нефти

В штате Айова в результате схода с рельсов грузового состава, который перевозил нефтепродукты, произошла утечка 870 тыс. литров нефти. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, к югу от города Дун с рельсов сошли 32 вагона поезда, который перевозил нефть из Канады в США.

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Как отмечается, часть нефти попала в близлежащие водоемы.

При этом половину вытекшей нефти удалось собрать.

Ранее сообщалось, что в порту Якутска произошел разлив нефти.

Как отмечалось, площадь загрязнения составила порядка 500 кв. метров.