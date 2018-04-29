Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38 в подмосковном Жуковском
Появилась видеозапись аварийной посадки самолета Ил-38 в Жуковском. Об этом сообщает телеканал РЕН-ТВ.
На видео видно как самолет заходит на посадку с нераскрытой передней стойкой шасси, а также стоящие возле взлетной полосы машины экстренных служб.
Ранее СМИ сообщили, что аварийно севший в Жуковском Ил-38 восстановят.
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Также стало известно, что аэропорт Жуковский восстановил свою работу в штатном режиме после экстренной посадки Ил-38.
Представитель аэропорта рассказал, что два борта из-за инцидента ушли на запасной аэродром.