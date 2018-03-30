СМИ сообщили новые подробности о состоянии Юлии Скрипаль

Появились новые подробности о самочувствии пришедшей в себя дочери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Юлии, сообщает Sky News.

Как сообщили в больнице, Юлия Скрипаль больше не находится в критическом состоянии и «быстро идет на поправку». Девушка, как отмечает телеканал, может принимать пищу и пить в больнице.

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Ее отец остается по-прежнему в критическом состоянии.

Власти надеются, что девушка сможет дать показания и рассказать подробности о событиях, предшествующих отравлению.

Ранее сообщалось, что Скрипаль пришла в себя.