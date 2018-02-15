При обрушении грунта в Политехническом музее в Москве погиб человек

При обрушении грунта в подвале Политехнического музея, произошедшего в ходе реконструкции здания, погиб один человек и двое пострадали, передает РИА «Новости».

«При проведении работ по реконструкции здания Политехнического музея произошло обрушение грунта в подвале. Предварительно погиб один рабочий, еще два госпитализированы», — сообщили в оперативном штабе на месте происшествия.

Площадь обрушения грунта, по предварительным данным, составила шесть квадратных метров. В данный момент устанавливаются подробности произошедшего.