В МЧС оценили состояние пострадавшего от взрыва газа дома в Омске

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В пострадавшем от взрыва газа жилом доме в Омске не повреждены коммуникации, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МЧС России по Омской области.

«Системы тепло, водо- и энерго - снабжения дома не нарушены, коммуникации не повреждены», — отметили в МЧС.

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Отмечается, что обследование дому будет проводиться с помощью аналитического устройства «Струна». Результаты будут переданы экспертной комиссии, которая определит дальнейшие действия по проведению аварийно-восстановительных работ.

В настоящее время в квартиры вернулись жильцы трех подъездов из четырех.

Взрыв газа произошел в пятиэтажном доме по улице 5-я Кордная вечером в пятницу, 12 января. В результате пострадали восемь человек. СК возбудил уголовное дело.