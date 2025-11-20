Слово года «парасоциальный»: что оно означает и опасны ли виртуальные романы с ИИ?

Кембриджский словарь объявил слово «парасоциальный» словом 2025 года. В США и Европе этим термином давно называют привязанность фаната к звезде, а вот в России слово стало популярным с распространением ИИ в качестве объекта обожания. Что такое «парасоциальность», чем она опасна и почему в таких отношениях можно оказаться, даже не узнав об этом, — в материале «Газеты.Ru».

Значение слова «парасоциальный»

Слово «парасоциальный» происходит от английского parasocial. Этим словом описывают привязанность человека к медийной личности, причем эта связь — односторонняя, так как известный человек об этих чувствах не знает. Привязанность может развиться и к вымышленному персонажу — например, герою фильма, телесериала или литературного произведения. То есть парасоциальным можно назвать человека, который ощущает связь с тем, кого не знает лично.

Ввиду специфики термина полноценных аналогов слова «парасоциальный» в русском языке нет, рассказала «Газете.Ru» кандидат филологических наук Александра Назарова. Фразы «иллюзия близости», «мнимое общение», «псевдознакомство» и «односторонняя связь» описывают это явление, но полными эквивалентами слова их назвать нельзя. Слово «парасоциальный» относится к новому типу взаимодействия через интернет и соцсети.

close Dean Drobot/Shutterstock/FOTODOM

Психолог Варвара Сапелкина объяснила «Газете.Ru», что в отличие от обычных отношений в парасоциальной связи картина будущего отсутствует или является чем-то эфемерным.

Парасоциальные отношения — это взаимодействие, в котором нет четкого понимания того, как будут строиться и развиваться отношения. В классическом варианте семейная система проходит путь от монады, диады, может быть, появления детей к следующим этапам. Предсказуемость коммуникации, возможность выбора предмета обожания в одностороннем порядке — все это отсутствует в отношениях с реальными людьми. Варвара Сапелкина психолог

Начало формирования тенденции парасоциальных отношений совпало с периодом перехода к городским сообществам. Это обусловлено в том числе размытием общности, уточнил социолог Игорь Олейников в разговоре с «Газетой.Ru».

Жителей городов на данный момент более 4,4 миллиарда. Социолог Фердинанд Теннис еще в начале прошлого века ввел термин «гезельшафт» и описал городские сообщества, где перестали иметь значение понятия «семья» и «общность». Людей в городах очень много, контактов, кажется, стало больше, одновременно с этим их ценность и реалистичность сильно снизились. Игорь Олейников социолог

Как реалити-шоу задали тренд на парасоциальные отношения Изначально слово «парасоциальный» употребляли лишь в академической среде. Термин «парасоциальная интеракция» (взаимодействие) ввели в обиход антропологи Дональд Ортон и Ричард Вол в 1956 году. Так они описали психологическую привязанность, которую зрители испытывают к персонажам телепрограмм. Тогда на телевидении появлялось все больше проектов с большим количеством участников, среди которых можно было выбрать любимчика и сопереживать ему.



Некоторые зрители воспринимали понравившегося героя как близкого человека. А из-за популярности тенденции голосовать за понравившегося участника — вкладывали деньги, чтобы как можно дольше «держать» любимчика на проекте. Один из таких примеров — шоу «Фабрика звезд», где от результатов зрительского голосования зависело, кто отправится на вылет.

Парасоциальные отношения — что это?

Термин «парасоциальные отношения» получил широкое распространение среди зарубежных социологов и психологов. Ученым удалось выяснить, что в таких «отношениях» инициатор получает позитивные эмоции. Чем дольше он наблюдает за понравившейся ему медийной личностью, тем больше уверяет сам себя в близости или дружбе. В парасоциальных отношениях человек испытывает иллюзию и верит в то, что у него есть близкая связь с объектом вожделения, хотя на самом деле это не так.

В 2020-х годах термин активно начали употреблять в новостных материалах и социальных сетях. В 2023-м слово «парасоциальный» внесли в Кембриджский словарь английского языка, а теперь — объявили словом года.

По данным Кембриджского словаря, в 2025 году пользователи употребляли словосочетание «парасоциальная скорбь» . Так описывали печаль, которую человек чувствует после смерти «близкой ему» знаменитости или персонажа фильма, телесериала. Ученые убеждены, что парасоциальная скорбь может возникнуть даже из-за закончившегося сериала или распада музыкального коллектива.

Уже несколько лет пользователи создают темы на форумах, где обсуждают подобные отношения. Ученые утверждают, что чаще участниками парасоциальных связей оказываются люди, входящие в фандомы (сообщества единомышленников и поклонников, посвященные известной личности, серии фильмов или литературным произведениям). Они воспринимают звезд как близких людей, которые обязаны им успехом и должны удовлетворить потребности фанатов в развлечениях. Например, на Reddit пользователи спорят, являются ли парасоциальные отношения здоровыми, как «выйти» из таких отношений. Некоторые из них говорят о парасоциальных отношениях с певицей Тейлор Свифт.

close carballo/Shutterstock/FOTODOM

Как Тейлор Свифт столкнулась с парасоциальными отношениями В августе 2024 года кантри-певица Тейлор Свифт объявила об отмене концертов в Вене на фоне ареста подростков по обвинению в подготовке теракта на одном из предстоящих выступлений. Фан-база певицы ожидала, что их кумир извинится за отмену концертов, но она опубликовала слова сожаления в социальных сетях лишь спустя несколько недель. Свифт отметила, что чувствует вину перед теми, кто купил билеты на шоу, но благодарна властям Австрии за понимание.



Не дождавшись прямых извинений, некоторые поклонники раскритиковали певицу и обвинили в предательстве. По мнению фанатов, Свифт проигнорировала их планы, в то время как продолжала «вытягивать из них деньги с помощью мерча и альбома». Однако другая часть поклонников напомнила, что певица не обязана объяснять аудитории мотивы своих действий.

На форумах появляются и авторы контента, которые столкнулись с поклонниками, вообразившими связь между ними. Участники форума советуют медийным личностям установить четкие границы в блоге. Интересно, что раньше парасоциальные отношения со звездой не обсуждали в обществе: это считалось чем-то странным и порицаемым, а испытывать привязанность к медийной личности позволялось только подросткам. Сегодня специалисты все чаще говорят о том, что входить в такую связь могут и взрослые.

Любовь или одержимость? Кто такой краш и что делать с чувствами к нему Влюбленность в артиста — это плакаты на стенах, обсуждения кумира с подружками... 31 октября 21:09

Уровни парасоциальных отношений: от развлечения до одержимости

Специалисты различают три уровня интенсивности парасоциальных отношений.

В развлекательно-социальных отношениях инициатор вовлекает себя в одностороннюю связь. Ради развлечения он начинает обсуждать знаменитость со сверстниками, следит за сплетнями, которые появляются вокруг объекта его интереса. Чаще всего эти отношения быстро заканчиваются.

Специалисты утверждают, что в большинстве случаев подобные парасоциальные отношения довольно нормальны и здоровы. Иногда они могут оказаться полезными: помогают избавиться от страха быть отвергнутым, облегчить одиночество и депрессию.

В интенсивно-личных парасоциальных отношениях уже присутствует поклонение знаменитости. Порой это граничит с навязчивостью — например, поклонник может считать знаменитость или персонажа своей родственной душой.

Самый интенсивный уровень — погранично-патологические парасоциальные отношения. Такие отношения бывают у поклонников-сталкеров. У человека неконтролируемое поведение, он фантазирует о знаменитостях — причем фантазии могут граничить с бредом, доходить до одержимости. Человек может слишком увлечься отношениями и избегать общения с другими людьми, семьей, друзьями.

Например, в 2003 году Масахико Шизава преследовал поп-звезду Бритни Спирс и отправлял ей письма. В 2011-м поклонник Селены Гомез Томас Бродники угрожал певице расправой. В 2014-м фанат вломился в дом актрисы Сандры Буллок и называл себя ее мужем. А в 2017-м модель Джиджи Хадид сообщала о навязчивом поклоннике Марселе Портере, который пытался проникнуть в ее дом и оставлял ей сообщения об их предполагаемых детях.

close yamasan0708/Shutterstock/FOTODOM

Парасоциальность и цифровизация

Сегодня значение слова «парасоциальный» расширилось в связи с цифровизацией общества. Важную роль в популяризации парасоциальных отношений сыграли социальные сети. Когда знаменитости начали взаимодействовать с фанатами через блоги, парасоциальные отношения значительно укрепились. А звезды стали более доступны, чем раньше. Исследования показали, что у подростков, которые имели возможность взаимодействовать с медийными персонажами через социальные сети, были более выраженные парасоциальные связи, чем у людей без подобных возможностей.

Сейчас парасоциальные отношения начали проявляться еще чаще. Теперь инициатор такой связи может испытывать привязанность не только к человеку, но даже к искусственному интеллекту. Можно считать, что такие отношения — последствия общения с нейросетями. Здесь можно говорить о влиянии «эффекта Элизы», а также о популяризации общения с чат-ботами и нейросетями, склонности очеловечивать электронного собеседника.

Что такое «эффект Элизы» Ученый Джозеф Вейценбаум разработал программу «Элиза» в 1966 году, она стала первым разговорным чат-ботом. «Элиза» начинала беседу с фраз «Что вас беспокоит?» и задавала открытые вопросы с ключевыми словами из реплик пользователей. Программа выполняла функцию психотерапевта, и пользователям казалось, что они общаются с человеком.



Ученые из Калифорнийского университета заявили, что программу путали с реальным человеком в 22% рассмотренных случаев. «Эффектом Элизы» начали называть ситуацию, когда программа умеет шутить, грустить, радоваться или сопереживать.

Искусственный интеллект еще не научился размышлять или испытывать эмоции. Он общается с человеком, распознавая чувства и имитируя их во время ответа, подбирая подходящий отклик. Но некоторые пользователи принимают чат-бота за подобного себе и заводят с ним теплые отношения, используют нейросеть для откровенного разговора вместо общения с психологом. Эффект усиливается из-за доступности бесплатных нейросетей и круглосуточного доступа — стоит лишь открыть браузер и перейти на сайт.

При развитии современных технологий сложно отрицать, что в рамках скриптов и шаблонов ИИ может оказать помощь человеку здесь и сейчас, но все это опять же будет чем-то «средним по больнице». Психотерапевтические отношения — это то, что можно выстроить только с другим живым человеком, ведь 40 процентов успеха терапии — это даже не метод, который использует специалист, а именно терапевтический альянс. Варвара Сапелкина психолог

При этом искусственный интеллект может даже вызывать романтический интерес, считает компания Infobip. Согласно проведенному исследованию, 50% респондентов в возрасте от 35 до 44 лет хотя бы раз флиртовали с чат-ботом из любопытства или в попытке избавиться от чувства одиночества. Поэтому неудивительно, что у человека, активно использующего чат-боты, могут возникнуть парасоциальные отношения с нейросетью. По мнению психолога, в такую связь вступают чаще одинокие люди. Это дает им иллюзию сопричастности к жизни предмета обожания. Но в то же время лишает возможности прожить настоящую жизнь.

Сейчас «парасоциальный» используется в связи с ИИ из-за роста взаимодействия «человек-нейронная сеть»: многие разговорные чат-боты создают чувство псевдоэмпатии, подстраиваются под собеседника и постоянно поддерживают беседу. Люди становятся более эмоционально вовлеченными: англоязычный сегмент интернета даже имеет свой раздел на платформе Реддит — r/AIRelationships, где пользователи делятся своими историями. Александра Назарова кандидат филологических наук, преподаватель кафедры английского языка и профессиональной коммуникации Финансового университета при правительстве РФ

По мнению социолога Игоря Олейникова, парасоциальные отношения с крупными языковыми моделями — ожидаемый эффект, так как в цифровую эпоху человек привык общаться с людьми, которых не видит и не слышит. В итоге он даже может предпочесть нейросетевую модель реальному партнеру, ведь та не будет навязывать свои взгляды на мир или вступать в спор. Ее основная задача — полностью соглашаться и стремиться продолжить диалог.

close Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Сейчас появляются сервисы, которые могут сделать цифровой образ актера, персонажа книги или идеальной жены/мужа. Есть случаи, когда люди даже «сочетаются браком» с такими виртуальными аватарами, одновременно сообщая всем, что так им лучше и спокойнее. Игорь Олейников социолог

В России тоже сформировалась культура парасоциальных отношений, но привязанность к ИИ пока уступает влюбленности в певцов и актеров. Социолог уточняет, что распространение подобных практик пока что замедляется нехваткой инструментов.

Наши большие языковые модели обычно больше подчиняются правилам, и условная «красная кнопка», которая загорится в офисе крупной IT-компании, покажет, что кто-то использует модель не совсем по назначению. Так что тут мы пока (и это хорошо) будем отставать. Игорь Олейников социолог

По мнению филолога Александры Назаровой, у заимствования есть все шансы остаться в языке, так как взаимодействие с интернет-звездами и нейросетями широко обсуждается и никуда не исчезнет. В русском языке уже есть примеры заимствования, которые прошли путь от терминов до широких масс: буллинг, троллинг, абьюз, триггер. Эксперт предположила, что слово «парасоциальный» вполне может стать широко употребимым термином и в русском языке, так как оно точное и емкое. Описываемое им понятие только набирает массовость, из-за чего растет потребность в описании феномена.

Парасоциальные отношения с ИИ опасны?

По мнению психолога, в любых отношениях происходят конфликты и прояснения, когда необходимо перейти на новый этап. Но в случае парасоциальных отношений это не представляется возможным.

Скорее всего, ИИ будет использовать алгоритмы, чтобы не идти в эскалацию. В жизни мы редко знаем, куда может завести тот или иной разговор. Когда мы строим реальные отношения, приходится показывать уязвимость и открываться, а вторая сторона может отнестись к этому по-разному. Способность выдерживать различные сценарии развития — это то, что мы учимся делать в жизни, во взаимодействии с разными людьми. А в парасоциальных отношениях много избегания реальности. Варвара Сапелкина психолог

Эксперт также отметила, что отсутствие «живого» контакта может способствовать тому, что человек все больше будет отгораживаться от реальности и выбирать свой уютный и понятный мир. Если встреча с реальным медийным персонажем имеет шанс на воплощение, то привязанность к ИИ на данный момент не может перерасти во что-то большее.

close Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Кто такие литромантики и почему они выбирают безответную любовь Человеческая психика хранит в себе немало тайн. Некоторые психологические феномены настолько необычны... 13 февраля 19:10

Филолог Александра Назарова также уточнила, что парасоциальные отношения с ИИ нельзя считать полноценным взаимодействием. В этом типе общения человек — главный субъект, а вот ИИ — псевдосубъект.

Социолог Игорь Олейников предполагает, что со временем могут наступить необратимые последствия и для человека, и для общества в целом. Среди них:

Снижение рождаемости . Общение с реальным человеком может стать стрессом и выходом из зоны комфорта, поэтому сложнее будет построить серьезные отношения.



. Общение с реальным человеком может стать стрессом и выходом из зоны комфорта, поэтому сложнее будет построить серьезные отношения. Рост депрессивных настроений .



. Увеличение числа людей, отказавшихся от социальной жизни и предпочитающих постоянную изоляцию.

Развитие этих процессов наблюдается уже сейчас, поэтому компании обращают внимание общества на более этичный подход к общению с ИИ.