Слово года «парасоциальный»: что оно означает и опасны ли виртуальные романы с ИИ?

Значение слова «парасоциальный»
Слово «парасоциальный» происходит от английского parasocial. Этим словом описывают привязанность человека к медийной личности, причем эта связь — односторонняя, так как известный человек об этих чувствах не знает. Привязанность может развиться и к вымышленному персонажу — например, герою фильма, телесериала или литературного произведения. То есть парасоциальным можно назвать человека, который ощущает связь с тем, кого не знает лично.
Ввиду специфики термина полноценных аналогов слова «парасоциальный» в русском языке нет, рассказала «Газете.Ru» кандидат филологических наук Александра Назарова. Фразы «иллюзия близости», «мнимое общение», «псевдознакомство» и «односторонняя связь» описывают это явление, но полными эквивалентами слова их назвать нельзя. Слово «парасоциальный» относится к новому типу взаимодействия через интернет и соцсети.
Психолог Варвара Сапелкина объяснила «Газете.Ru», что в отличие от обычных отношений в парасоциальной связи картина будущего отсутствует или является чем-то эфемерным.
Начало формирования тенденции парасоциальных отношений совпало с периодом перехода к городским сообществам. Это обусловлено в том числе размытием общности, уточнил социолог Игорь Олейников в разговоре с «Газетой.Ru».
Парасоциальные отношения — что это?
Термин «парасоциальные отношения» получил широкое распространение среди зарубежных социологов и психологов. Ученым удалось выяснить, что в таких «отношениях» инициатор получает позитивные эмоции. Чем дольше он наблюдает за понравившейся ему медийной личностью, тем больше уверяет сам себя в близости или дружбе. В парасоциальных отношениях человек испытывает иллюзию и верит в то, что у него есть близкая связь с объектом вожделения, хотя на самом деле это не так.
В 2020-х годах термин активно начали употреблять в новостных материалах и социальных сетях. В 2023-м слово «парасоциальный» внесли в Кембриджский словарь английского языка, а теперь — объявили словом года.
По данным Кембриджского словаря, в 2025 году пользователи употребляли словосочетание «парасоциальная скорбь». Так описывали печаль, которую человек чувствует после смерти «близкой ему» знаменитости или персонажа фильма, телесериала. Ученые убеждены, что парасоциальная скорбь может возникнуть даже из-за закончившегося сериала или распада музыкального коллектива.
Уже несколько лет пользователи создают темы на форумах, где обсуждают подобные отношения. Ученые утверждают, что чаще участниками парасоциальных связей оказываются люди, входящие в фандомы (сообщества единомышленников и поклонников, посвященные известной личности, серии фильмов или литературным произведениям). Они воспринимают звезд как близких людей, которые обязаны им успехом и должны удовлетворить потребности фанатов в развлечениях. Например, на Reddit пользователи спорят, являются ли парасоциальные отношения здоровыми, как «выйти» из таких отношений. Некоторые из них говорят о парасоциальных отношениях с певицей Тейлор Свифт.
На форумах появляются и авторы контента, которые столкнулись с поклонниками, вообразившими связь между ними. Участники форума советуют медийным личностям установить четкие границы в блоге. Интересно, что раньше парасоциальные отношения со звездой не обсуждали в обществе: это считалось чем-то странным и порицаемым, а испытывать привязанность к медийной личности позволялось только подросткам. Сегодня специалисты все чаще говорят о том, что входить в такую связь могут и взрослые.
Уровни парасоциальных отношений: от развлечения до одержимости
Специалисты различают три уровня интенсивности парасоциальных отношений.
В развлекательно-социальных отношениях инициатор вовлекает себя в одностороннюю связь. Ради развлечения он начинает обсуждать знаменитость со сверстниками, следит за сплетнями, которые появляются вокруг объекта его интереса. Чаще всего эти отношения быстро заканчиваются.
Специалисты утверждают, что в большинстве случаев подобные парасоциальные отношения довольно нормальны и здоровы. Иногда они могут оказаться полезными: помогают избавиться от страха быть отвергнутым, облегчить одиночество и депрессию.
В интенсивно-личных парасоциальных отношениях уже присутствует поклонение знаменитости. Порой это граничит с навязчивостью — например, поклонник может считать знаменитость или персонажа своей родственной душой.
Самый интенсивный уровень — погранично-патологические парасоциальные отношения. Такие отношения бывают у поклонников-сталкеров. У человека неконтролируемое поведение, он фантазирует о знаменитостях — причем фантазии могут граничить с бредом, доходить до одержимости. Человек может слишком увлечься отношениями и избегать общения с другими людьми, семьей, друзьями.
Например, в 2003 году Масахико Шизава преследовал поп-звезду Бритни Спирс и отправлял ей письма. В 2011-м поклонник Селены Гомез Томас Бродники угрожал певице расправой. В 2014-м фанат вломился в дом актрисы Сандры Буллок и называл себя ее мужем. А в 2017-м модель Джиджи Хадид сообщала о навязчивом поклоннике Марселе Портере, который пытался проникнуть в ее дом и оставлял ей сообщения об их предполагаемых детях.
Парасоциальность и цифровизация
Сегодня значение слова «парасоциальный» расширилось в связи с цифровизацией общества. Важную роль в популяризации парасоциальных отношений сыграли социальные сети. Когда знаменитости начали взаимодействовать с фанатами через блоги, парасоциальные отношения значительно укрепились. А звезды стали более доступны, чем раньше. Исследования показали, что у подростков, которые имели возможность взаимодействовать с медийными персонажами через социальные сети, были более выраженные парасоциальные связи, чем у людей без подобных возможностей.
Сейчас парасоциальные отношения начали проявляться еще чаще. Теперь инициатор такой связи может испытывать привязанность не только к человеку, но даже к искусственному интеллекту. Можно считать, что такие отношения — последствия общения с нейросетями. Здесь можно говорить о влиянии «эффекта Элизы», а также о популяризации общения с чат-ботами и нейросетями, склонности очеловечивать электронного собеседника.
Искусственный интеллект еще не научился размышлять или испытывать эмоции. Он общается с человеком, распознавая чувства и имитируя их во время ответа, подбирая подходящий отклик. Но некоторые пользователи принимают чат-бота за подобного себе и заводят с ним теплые отношения, используют нейросеть для откровенного разговора вместо общения с психологом. Эффект усиливается из-за доступности бесплатных нейросетей и круглосуточного доступа — стоит лишь открыть браузер и перейти на сайт.
При этом искусственный интеллект может даже вызывать романтический интерес, считает компания Infobip. Согласно проведенному исследованию, 50% респондентов в возрасте от 35 до 44 лет хотя бы раз флиртовали с чат-ботом из любопытства или в попытке избавиться от чувства одиночества. Поэтому неудивительно, что у человека, активно использующего чат-боты, могут возникнуть парасоциальные отношения с нейросетью. По мнению психолога, в такую связь вступают чаще одинокие люди. Это дает им иллюзию сопричастности к жизни предмета обожания. Но в то же время лишает возможности прожить настоящую жизнь.
По мнению социолога Игоря Олейникова, парасоциальные отношения с крупными языковыми моделями — ожидаемый эффект, так как в цифровую эпоху человек привык общаться с людьми, которых не видит и не слышит. В итоге он даже может предпочесть нейросетевую модель реальному партнеру, ведь та не будет навязывать свои взгляды на мир или вступать в спор. Ее основная задача — полностью соглашаться и стремиться продолжить диалог.
В России тоже сформировалась культура парасоциальных отношений, но привязанность к ИИ пока уступает влюбленности в певцов и актеров. Социолог уточняет, что распространение подобных практик пока что замедляется нехваткой инструментов.
По мнению филолога Александры Назаровой, у заимствования есть все шансы остаться в языке, так как взаимодействие с интернет-звездами и нейросетями широко обсуждается и никуда не исчезнет. В русском языке уже есть примеры заимствования, которые прошли путь от терминов до широких масс: буллинг, троллинг, абьюз, триггер. Эксперт предположила, что слово «парасоциальный» вполне может стать широко употребимым термином и в русском языке, так как оно точное и емкое. Описываемое им понятие только набирает массовость, из-за чего растет потребность в описании феномена.
Парасоциальные отношения с ИИ опасны?
По мнению психолога, в любых отношениях происходят конфликты и прояснения, когда необходимо перейти на новый этап. Но в случае парасоциальных отношений это не представляется возможным.
Эксперт также отметила, что отсутствие «живого» контакта может способствовать тому, что человек все больше будет отгораживаться от реальности и выбирать свой уютный и понятный мир. Если встреча с реальным медийным персонажем имеет шанс на воплощение, то привязанность к ИИ на данный момент не может перерасти во что-то большее.
Филолог Александра Назарова также уточнила, что парасоциальные отношения с ИИ нельзя считать полноценным взаимодействием. В этом типе общения человек — главный субъект, а вот ИИ — псевдосубъект.
Социолог Игорь Олейников предполагает, что со временем могут наступить необратимые последствия и для человека, и для общества в целом. Среди них:
- Снижение рождаемости. Общение с реальным человеком может стать стрессом и выходом из зоны комфорта, поэтому сложнее будет построить серьезные отношения.
- Рост депрессивных настроений.
- Увеличение числа людей, отказавшихся от социальной жизни и предпочитающих постоянную изоляцию.
Развитие этих процессов наблюдается уже сейчас, поэтому компании обращают внимание общества на более этичный подход к общению с ИИ.