23 октября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

23 октября с профессиональными праздниками поздравляют российских рекламщиков и организаторов мероприятий. В мире предлагают в этот день отказаться от бумаги и говорят о необходимости сохранить популяцию снежных барсов. Церковь вспоминает преподобного Амвросия Оптинского, а по народному календарю — время определять, когда наступит настоящая зима. Какие праздники и памятные события отмечают 23 октября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 23 октября

День работников рекламы в России

В этот праздник чествуют рекламщиков, пиарщиков, маркетологов и копирайтеров. Слово «реклама» произошло от латинского reclamare, что переводят как «выкрикивать» или «утверждать». А первые прообразы пиар-специалистов появились еще в древние времена. Например, в Древнем Риме должностные лица, отвечавшие за торжественные процессии, демонстрировали толпам добытые в походах трофеи, чтобы укрепить авторитет правителя и империи. Сегодня реклама значительно видоизменилась и насчитывает множество форматов — от традиционной полиграфии до цифровых каналов, а пиар — это целая стратегия по формированию репутации и продвижению бренда.

День организатора мероприятий в России

Профессиональный праздник отмечают люди, занимающиеся организацией праздников, вечеринок, концертов, бизнес-форумов, памятных событий и корпоративов. Хоть профессию считают творческой, от организатора мероприятий требуется множество практических навыков, таких как планирование бюджета. А еще им нужны стрессоустойчивость и коммуникабельность, ведь часто что-то может пойти не по плану. Но даже если все было спланировано и проведено идеально, часто представители этой профессии остаются в тени. Поэтому, если у вас есть знакомые организаторы мероприятий, обязательно поздравьте их и отметьте, как важен их труд.

close LightField Studios/Shutterstock/FOTODOM

Международный день без бумаги

Этот праздник появился еще в 2010 году по инициативе Международной ассоциации по управлению информацией и изображениями, традиционно он проходит каждый четвертый четверг октября. В этот день экоактивисты говорят о том, как важно сократить потребление бумаги и использовать ее рационально, ведь это в том числе влияет на сохранение природных ресурсов. Со временем к акции присоединились крупные международные компании. В России День без бумаги празднуют госкорпорации, крупнейшие банки и продуктовые ретейлеры. Кстати, многие из них уже используют электронный документооборот и оптимизируют бизнес-процессы, используя меньше бумаги.

Международный день снежного барса

Праздник, посвященный красивому животному из семейства кошачьих, придумали на Всемирном форуме по сохранению снежного барса в Бишкеке в 2013 году. В культуре киргизского народа барс издавна означал величие, благородство, мужество и выносливость, был тотемом героя народного эпоса Манаса. В 2023 году снежный барс стал национальным символом Киргизии, а уже через год Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о провозглашении праздника в честь этого животного международным. В мире осталось очень мало снежных барсов, в России их и вовсе около 90. Уникальное животное занесено в Красную книгу, а охота на него запрещена во всех странах обитания.

День осведомленности о синдроме Кабуки

Это генетическое заболевание считается одним из самых редких. При нем черты лица больного начинают напоминать грим актеров японского театра кабуки — миндалевидные глаза, широкая переносица, приплюснутый нос, высоко поднятые арочные брови, оттопыренные уши. Вместе с этим могут возникать задержка умственного развития, скелетные отклонения, потеря слуха. Впервые заболевание описали японские врачи в 1981-м, а мутацию, вызывающую синдром Кабуки, выявили в одном из генов в 2010-м. Чтобы поддержать детей с этим заболеванием и их родителей, Межрегиональная ассоциация детей-инвалидов и родителей «Синдром Кабуки» инициировала создание дня осведомленности 23 октября.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 23 октября в других странах

День фильмов ужасов — США. Этот праздник приурочен ко дню рождения Сэма Рэйми, режиссера фильмов «Зловещие мертвецы» и «Затащи меня в ад». А еще эта дата близка к Хэллоуину, поэтому некоторые американцы с удовольствием начинают 23 октября марафон фильмов ужасов и завершают в праздник.

«Заклятие 4» и «Долгая прогулка»: два классных ужастика, на которые стоит сходить в кино Хорроры — в топе. Вслед за хитом Зака Креггера «Орудия» в мировом прокате блистает... 16 сентября 12:37

close Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

День летчика — Бразилия. Дата этого праздника выбрана в честь первого первого полета в 1906 году авиатора Альберто Сантос-Дюмона на самолете 14BIS, который он создал сам. В Бразилии пилота считают национальным героем, «отцом полета» и изобретателем самолета — эту точку зрения приняло и правительство страны.

День памяти восстания 1956 года — Венгрия. В этот день в стране вспоминают массовую демонстрацию, когда на улицы Будапешта вышли более 200 тысяч человек. Они протестовали против репрессий и выступали за демократические выборы и введение прожиточного минимума. Протесты были жестоко подавлены советскими войсками 4 ноября, но стали символом борьбы за свободу и суверенитет. В этот день венгры возлагают цветы к памятникам в честь погибших и лидера восстания Имре Надя.

close Будапешт, 31 октября 1956 года AP

День памяти короля Рамы V — Таиланд. Жители Таиланда в этот день вспоминают короля Раму V, при котором в стране было проведено множество реформ. Историки считают его одним из самых значимых королей Сиама, так как именно Рама V поощрял развитие инженерии, искусства и других дисциплин, а также защищал независимость территории. Тайцы прозвали его Великим Любимым Королем, а день его памяти объявлен выходным.

Религиозные праздники 23 октября

День памяти преподобного Амвросия Оптинского

В этот день православные чтут память Амвросия Оптинского (в миру — Александра Гренкова). Он родился в 1812 году в Тамбовской губернии, окончил духовное училище и устроился домашним учителем к одному помещику. Александра любили за веселый характер, но жизнь его вскоре была омрачена болезнью. Тогда Гренков дал обещание постричься в монахи, если выздоровеет. Когда болезнь отступила, он еще несколько лет думал о данном обете. Окончательное решение ему помог сделать подвижник Ларион: тот отправил Александра в Оптину Пустынь к старцу Льву.

Став монахом, Амвросий полностью посвятил себя служению Богу и людям. Несмотря на тяжелые, почти непрерывные болезни, он стал одним из самых почитаемых старцев — духовных наставников, к которому за советом и утешением стекались тысячи людей со всей России. Его прозорливость, глубочайшее смирение и неиссякаемая любовь принесли Амвросию всенародную славу «старца-утешителя». Церковь чтит его как образец жертвенного пастырского служения, оказавшего огромное влияние на духовную жизнь всей страны.

close Икона Амвросия Оптинского Wikimedia Commons

23 октября Русская православная церковь вспоминает: • мучеников Евлампия и Евлампию;

• святителя Иннокентия (Смирнова), епископа Пензенского;

• святителя Амфилохия, епископа Владимиро-Волынского;

• мученика Феотекна Антиохийского;

• блаженного Андрея, Христа ради юродивого, Тотемского;

• преподобного Вассиана Константинопольского, игумена;

• преподобного Феофила Тивериопольского.



Также совершается празднование в честь Собора Волынских святых.

Народные праздники и приметы 23 октября

Евлампий Зимоуказатель

Праздник совпадает с днем поминовения святых, живших во времена гонений на христиан при императоре Максимилиане — Евлампия и Евлампии. Зимоуказателем его назвали потому, что 23 октября было принято наблюдать за погодными приметами. Крестьяне верили, что месяц на небе указывал на направление, откуда начинает дуть холодный ветер. Если края месяца смотрели на север, ждали быстрого наступления зимы и суровые морозы. Указывающие на юг края обещали дожди до Дня Казанской иконы Божией Матери (4 ноября).

Считалось, что 23 октября — время заниматься домашними делами. Мужчины ремонтировали рабочие инструменты после сбора урожая, а женщины готовили и рукодельничали.

Приметы

В день Евлампия и Евлампии нельзя жениться — союз может оказаться недолгим.

Нельзя смахивать крошки со стола, иначе лишишься благополучия.

Оставлять еду на столе после обеда нельзя, иначе в дом придет голод.

Девушкам 23 октября не следует носить украшения, их блеск может привлечь нечистую силу.

Какие исторические события произошли 23 октября

787 год — Второй Никейский собор установил порядок почитания икон в христианской церкви, который соблюдается до сих пор.



— Второй Никейский собор установил порядок почитания икон в христианской церкви, который соблюдается до сих пор. 1748 год — завершено строительство первой химической лаборатории Российской империи, основанной Михаилом Ломоносовым.



— завершено строительство первой химической лаборатории Российской империи, основанной Михаилом Ломоносовым. 1890 год — цесаревич Николай Александрович, будущий Николай II, отправился в 300-дневное путешествие по странам Азии.



— цесаревич Николай Александрович, будущий Николай II, отправился в 300-дневное путешествие по странам Азии. 1914 год — в Москве открылось Щукинское театральное училище.



— в Москве открылось Щукинское театральное училище. 1914 год — инженер-конструктор Иван Рубинский создал в Москве тренажер для обучения пилотированию самолета.



— инженер-конструктор Иван Рубинский создал в Москве тренажер для обучения пилотированию самолета. 1937 год — начался 812-дневный дрейф советского ледокола «Георгий Седов» во льдах Арктики.



— начался 812-дневный дрейф советского ледокола «Георгий Седов» во льдах Арктики. 1946 год — состоялось первое заседание Генеральной Ассамблеи ООН.



— состоялось первое заседание Генеральной Ассамблеи ООН. 1958 год — Борис Пастернак был удостоен Нобелевской премии по литературе.



— Борис Пастернак был удостоен Нобелевской премии по литературе. 1974 год — Международный олимпийский комитет принял решение провести XXII Олимпийские игры в Москве.



— Международный олимпийский комитет принял решение провести XXII Олимпийские игры в Москве. 1985 год — в Москве начала работу Московская рок-лаборатория, на которой позже выступали советские рок-группы.



— в Москве начала работу Московская рок-лаборатория, на которой позже выступали советские рок-группы. 1989 год — в Будапеште провозглашено создание Венгерской Республики.



— в Будапеште провозглашено создание Венгерской Республики. 2002 год — террористы захватили около 900 заложников в Театральном центре на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост».

close Спецназовец около Театрального центра на Дубровке, Москва, 25 октября 2002 года Radu Sigheti/Reuters

2002 год — Государственная дума приняла Гражданский процессуальный кодекс РФ.



— Государственная дума приняла Гражданский процессуальный кодекс РФ. 2011 год — в Ливии объявили о победе над режимом диктатора Муаммара Каддафи.

Дни рождения и юбилеи 23 октября

В 1715 году родился Петр II — российский император.



— российский император. В 1789 году родился Николай Тургенев — экономист, публицист, активный участник движения декабристов.



— экономист, публицист, активный участник движения декабристов. В 1896 году родился Роман Якобсон — один из самых известных лингвистов в мире, литературовед и педагог.



— один из самых известных лингвистов в мире, литературовед и педагог. В 1904 году родился Святослав Рерих — философ, мыслитель, художник.



— философ, мыслитель, художник. В 1920 году родился Джанни Родари — итальянский детский писатель, автор «Чиполлино», журналист.



— итальянский детский писатель, автор «Чиполлино», журналист. В 1932 году родился Василий Белов — советский писатель в жанре «деревенской прозы», поэт и сценарист.



— советский писатель в жанре «деревенской прозы», поэт и сценарист. В 1940 году родился Пеле (настоящее имя Эдсон Арантис ду Насименту) — бразильский футболист, трехкратный чемпион мира, которого прозвали Королем футбола.



close Global Look Press

В 1942 году родился Майкл Крайтон — американский писатель, сценарист фильмов «Парк Юрского периода», «Мир Юрского периода» и сериала «Мир Дикого Запада».

Кто отмечает день рождения

89 лет исполняется Филипу Кауфману — американскому кинорежиссеру и сценаристу, автору «Индианы Джонса».



— американскому кинорежиссеру и сценаристу, автору «Индианы Джонса». 66 лет исполняется Сэму Рэйми — американскому кинорежиссеру, снявшему фильм «Человек-паук» с Тоби Магуайром.



— американскому кинорежиссеру, снявшему фильм «Человек-паук» с Тоби Магуайром. 61 год исполняется Роберту Трухильо — бас-гитаристу группы Metallica.



— бас-гитаристу группы Metallica. 55 лет исполняется Алексею Аграновичу — российскому актеру театра и кино и режиссеру.



— российскому актеру театра и кино и режиссеру. 52 года исполняется Ульяне Лопаткиной — российской артистке балета, народной артистке России.



— российской артистке балета, народной артистке России. 49 лет исполняется Райану Рейнольдсу — американскому комедийному актеру, известному по роли Дэдпула.



— американскому комедийному актеру, известному по роли Дэдпула. 39 лет исполняется Эмилии Кларк — британской актрисе театра и кино, прославившейся благодаря роли Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов».

close Эмилия Кларк в сериале «Игра престолов» (2011–2019) HBO