«Заклятие 4» и «Долгая прогулка»: два классных ужастика, на которые стоит сходить в кино

Хорроры — в топе. Вслед за хитом Зака Креггера «Орудия» в мировом прокате блистает четвертая часть оккультной франшизы «Заклятие», которая завершает историю охотников за паранормальным Эда и Лоррейн Уорренов. Эстафету готовится принять «Долгая прогулка» — экранизация первого (написанного, а не опубликованного) романа Стивена Кинга, снятая режиссером почти всех частей «Голодных игр» Фрэнсисом Лоуренсом. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков посмотрел оба фильма — и советует не пропускать их на большом экране.

«Заклятие 4: Последний обряд» (The Conjuring: Last Rites), реж. Майкл Чавес

И без того самая успешная хоррор-вселенная всех времен «Заклятие» (суммарная касса — более $2,5 млрд при общем бюджете $263 млн) ставит новые рекорды. За дебютные выходные проката четвертая лента заработала по миру $194 млн и продемонстрировала лучший старт в истории фильмов ужасов, отобрав золотую медаль у первой части «Оно». Непосредственно на родине картина тоже выступает сильно: сходу собранные $84 млн стали лучшим результатом во франшизе, а в жанровом зачете этот результат уступает только той же дилогии «Оно». В общем, злой дух капитализма вряд ли в ближайшее время отпустит бренд «Заклятие», но Эда и Лоррейн Уорренов он, кажется, все-таки готов оставить в покое. «Последний обряд», если верить автору и шоураннеру «Заклятия» Джеймсу Вану, действительно будет последним — по крайней мере для героев Патрика Уилсона и Веры Фармиги, которые последние 12 лет боролись с демонами и призраками на больших экранах. В центре сюжета — дело семьи Смерлов, ставшее последним в карьере реальных Уорренов .

Собственно, фильм, поставленный режиссером предыдущего «Заклятия» и второго «Проклятия монахини» Майклом Чавесом, ощущается слегка перегруженным этими франшизными задачами. От Чавеса требуется завершить историю Эда и Лоррейн (вернувшись к самому началу) и подготовить почву для потенциального продолжения, которое, вероятно, будет связано с дочерью героев Джуди (после успеха «Последнего обряда» студия Warner Bros. дала окончательный «зеленый свет» сериальному спин-оффу и полнометражному приквелу). В итоге больше всего страдает сам сюжет, долгое время развивающийся без вмешательства Уорренов.

Параллельно картина становится жертвой самоповторов: тут заметна попытка воспроизвести атмосферу второго, самого удачного «Заклятия», которое ставил сам Ван, — и шалость даже в какой-то мере удается, но Чавес, безусловно, на этой территории выглядит менее убедительно. Словом, для фильма, где центральной темой служит сепарация, тут все происходит с чрезмерным скрипом. Но при этом у «Последнего обряда» получается в очередной раз подтвердить статус «Заклятия» как образцовой хоррор-франшизы про семейные ценности — и пощеголять несколькими по-настоящему жуткими сценами. Пожалуй, этого достаточно, чтобы расстаться на хорошей ноте.

Название: «Заклятие 4: Последний обряд» (The Conjuring: Last Rites)

Дата выхода: 5 сентября 2025 года (США)

Дата выхода в России: 11 сентября 2025 года

Где смотреть: в кино

Продолжительность: 135 минут

Режиссер: Майкл Чавес

В ролях: Патрик Уилсон, Вера Фармига, Миа Томлинсон, Бен Харди, Ребекка Колдер, Эллиот Коуэн, Кила Лорд Кэссиди, Бо Гэдсдон, Питер Уайт, Джон Бразертон, Шеннон Кук

«Долгая прогулка» (The Long Walk), реж. Фрэнсис Лоуренс

У «Долгой прогулки» (первого романа, начатого Стивеном Кингом, еще на излете 60-х, в бытность 18-летним студентом) была долгая прогулка до большого экрана. На этой дистанции к тексту успели подступиться многие кинематографисты: от пионера хоррора Джорджа А. Ромеро и специалиста по кинговским адаптациям Фрэнка Дарабонта до сценариста «Зодиака» Джеймса Вандербильта и режиссера «Страшных историй для рассказа в темноте» Андре Овредала. Но в итоге картина состоялась только через неполные полвека после публикации книги, а в кресло постановщика угодил Фрэнсис Лоуренс — автор «Константина» с Киану Ривзом, «Я — легенда» с Уиллом Смитом, а также всех частей «Голодных игр», кроме самой первой. Последнее обстоятельство, надо думать, делает Лоуренса идеальной фигурой для материала «Прогулки»: антиутопический роман Кинга описывает США при военной диктатуре, где ежегодно проводят близкое по духу мероприятие — пеший марафон, в котором юноши-добровольцы могут выиграть огромное состояние и исполнение одного желания, если не будут сбавлять скорость ниже 5 км/ч. В противном случае — пуля в голову. Финишной черты нет, побеждает последний выживший.

close Кадр из фильма «Долгая прогулка» Vertigo Entertainment

«Долгая прогулка» сочинялась в разгар вторжения во Вьетнам, где сгинуло в общей сложности 58 тысяч таких же американских мальчишек. Экранизация сопровождается уже совсем другим контекстом и, как водится, играет совсем другими красками. Во время первого срока Дональда Трампа главная здешняя звезда Марк Хэмилл развлекался тем, что зачитывал твиты президента голосом Джокера, которого он озвучивал в легендарном мультсериале про Бэтмена и играх серии Arkham. Во время второго — нынешнего — срока Трампа Хэмиллу, как и многим, стало не до шуток, и он в какой-то степени изобразил лидера страны на экране: его безымянный диктатор-шоумен Майор, лично организующий смертельный марафон, напоминает ту карикатуру, какую Трамп последовательно и неустанно рисует сам на себя. Например, переименовывая министерство обороны в министерство войны — и генерируя картинки с чем-то вроде объявления расовой войны городу Чикаго.

Дела, в общем, так себе, однако по-хорошему плакатный и простой фильм Лоуренса старается разглядеть свет в тотальном — тоталитарном — мраке (что, в частности, отличает его от пессимизма «Игры в кальмара»). И в конечном счете заявляет о жизненной необходимости этой тяги к свету: «Длинная прогулка» — кино, если угодно, о том, что оппозиции нужна не только консолидация в борьбе с режимом, но и своя позитивная повестка, свой образ прекрасного будущего.

Название: «Долгая прогулка» (The Long Walk)

Дата выхода: 12 сентября 2025 года (США)

Дата выхода в России: 18 сентября 2025 года

Где смотреть: в кино

Продолжительность: 108 минут

Режиссер: Фрэнсис Лоуренс

В ролях: Купер Хоффман, Дэвид Джонссон, Гаррет Уэринг, Бен Ван, Чарли Пламмер, Роман Гриффин Дэвис, Джуди Грир, Марк Хэмилл