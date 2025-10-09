9 октября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

9 октября в мире отмечают День почты и День зрения. В России — день воинской славы в честь завершение битвы за Кавказ, а также профессиональный праздник у сотрудников Специальной пожарной охраны МЧС, которые следят за безопасностью на режимных объектах. Православные верующие вспоминают Иоанна Богослова и патриарха Тихона. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 9 октября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 9 октября

День Специальной пожарной охраны МЧС России

9 октября сотрудники Специальной пожарной охраны МЧС России отмечают свой профессиональный праздник. История подразделения ведется с 1947 года, когда был создан отдел для охраны особо важных и режимных объектов, в первую очередь предприятий ядерного оружейного комплекса. Со временем зона ответственности этих подразделений расширилась на объекты ракетно-космической, авиационной промышленности и высших органов власти. Работа сотрудников Специальной пожарной охраны требует не только физической подготовки, но и колоссальной выдержки: каждый выезд может стать испытанием.

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ

9 октября — дата воинской славы России. В этот день в 1943 году завершилась битва за Кавказ — одно из масштабных сражений Великой Отечественной войны. Советские войска не только сорвали план противника захватить нефтяные районы Баку и Грозного, но и освободили Северный Кавказ и Таманский полуостров. Победа имела стратегическое значение: южные границы страны были надежно защищены. Сегодня по всей России проходят памятные мероприятия, возлагают цветы к мемориалам, а в школах рассказывают о подвиге защитников Кавказа.

Всемирный день почты

9 октября отмечается Всемирный день почты — дата приурочена к созданию в 1874 году Всемирного почтового союза в Берне. Тогда страны впервые объединили усилия, чтобы наладить международный обмен корреспонденцией. Сегодня почта — это не просто конверты и посылки, а огромная логистическая система, без которой невозможна современная жизнь. В этот день многие государства выпускают памятные марки, а музеи и филателисты проводят выставки редких экземпляров.

close Владимир Астапкович/РИА Новости

Всемирный день зрения

Всемирный день зрения отмечается во второй четверг октября. Цель праздника — напомнить, что здоровье глаз требует внимания и профилактики. Сегодня, когда мы проводим за экранами больше времени, чем на свежем воздухе, врачи все чаще говорят о «гигиене зрения».

Всемирный день нанотехнологий

День нанотехнологий отмечают 9 октября не случайно: дата 10/9 (на американский лад) символизирует 10⁻⁹, то есть одну миллиардную долю метра. Праздник посвящен науке, которая работает на грани невидимого, создавая материалы и устройства будущего. Нанотехнологии уже применяются в медицине, электронике, экологии и космических исследованиях. Ученые экспериментируют с наночастицами, создают гибкие дисплеи и лекарства нового поколения.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 9 октября в других странах

День Корпуса стражей исламской революции — Иран. Корпус стражей исламской революции (КСИР) — элитные вооруженные силы Ирана, созданные после революции 1979 года для защиты исламского строя. Их полномочия значительно шире, чем у обычной армии: КСИР выполняет военные, идеологические, политические и экономические функции. Корпус играет ключевую роль в обеспечении внутренней безопасности и влияет на внешнюю политику, что делает его одной из самых влиятельных структур в стране.

Осенний фестиваль в Такаяме — Япония. В японском городе Такаяма (префектура Гифу) 9 октября проходит один из красивейших праздников страны — Осенний фестиваль. Он существует уже более 300 лет и считается культурным наследием Японии. Главная особенность — процессии роскошных деревянных повозок ятаи, украшенных резьбой и фонарями. Вечером город озаряется тысячами огней, звучит традиционная музыка, а жители в национальных костюмах угощают гостей сладким сакэ и уличной едой.

close Осенний фестиваль в Такаяме Amehime/Shutterstock/FOTODOM

День паллиативной помощи в детском хосписе — Канада. Дата посвящена врачам, волонтерам и семьям, которые поддерживают тяжело больных детей. Этот день — не о грусти, а о сострадании и человеческом тепле. По всей стране проходят благотворительные акции, лекции и встречи, где обсуждают, как важно говорить о сложных темах без страха и табу.

День поленты — Италия. В Италии 9 октября можно почувствовать запах кукурузной муки и чеснока из каждой траттории — страна отмечает День поленты. Это блюдо — символ северных регионов, особенно Ломбардии и Венето. Когда-то оно считалось пищей бедняков, а теперь прочно вошло в гастрономическое наследие Италии. Поленту подают с сыром, мясом, грибами или просто с оливковым маслом.

close Valerio Pardi/Shutterstock/FOTODOM

Религиозные праздники 9 октября

День прославления святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси

9 октября верующие вспоминают святителя Тихона — патриарха Московского и всея Руси, одного из самых почитаемых православных духовных лидеров XX века. Он возглавил церковь в тяжелое для нее время — после революции и в годы гонений. Святитель Тихон призывал сохранять веру и человечность, даже когда вокруг рушился привычный мир. Его канонизировали в 1989 году, а память о нем чтут как о человеке, который сумел соединить смирение и силу духа.

День преставления апостола и евангелиста Иоанна Богослова

В этот же день церковь отмечает преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова — ученика Христа, автора одного из четырех Евангелий и Откровения. Иоанн — символ духовной любви и чистоты: именно ему, по преданию, Христос с креста поручил заботу о Деве Марии. Святой прожил долгую жизнь и умер в глубокой старости, оставив после себя Евангелие, проникнутое идеей любви как высшего проявления веры. В иконописи его часто изображают с орлом — символом духовного прозрения.

Католический праздник святого Джона Леонарди

9 октября католическая церковь чтит память святого Джона Леонарди — итальянского священника и реформатора, жившего в XVI веке. Он основал Орден клириков-регуляриев Матери Божией, занимавшийся образованием и миссионерской деятельностью, а также стоял у истоков создания конгрегации по делам евангелизации народов. Леонарди посвятил жизнь просвещению и духовному возрождению общества, выступал за честность в служении и заботу о бедных. Его идеи о вере, основанной на разуме и милосердии, остаются актуальными и сегодня.

9 октября Русская православная церковь также чтит память: • священномучеников Афанасия Докукина, Александра Левитского и Димитрия Розанова, пресвитеров, мучеников Иоанна Золотова и Николая Гусева;

• священномученика Владимира Вятского, пресвитера;

• преподобного Ефрема Перекомского, Новгородского;

• праведного Гедеона, судии Израильского;

• благоверного князя Нягу Басарабского.

close Виталий Белоусов/РИА Новости

Народные праздники и приметы 9 октября

Иван Богослов

В народном календаре 9 октября отмечают Ивана Богослова — день, приуроченный к церковной памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова. На Руси этот праздник считался особым временем духовного очищения и перехода природы к зимнему покою. Говорили: «На Богослова осень дает последнюю ласку солнцем». Хозяйки в этот день завершали заготовки, убирали с полей последние овощи, а мужчины проверяли крыши и готовили дрова.

Приметы

Если утро туманное — к оттепелям и сырой погоде.

Дождь с утра — весна будет ранней и теплой.

Иней на траве — к морозной, но короткой зиме.

Ветер с юга — к хорошему урожаю в следующем году.

Если луна яркая и круглая — к холодам и первому снегу.

Домашние животные ведут себя беспокойно — к перемене погоды.

Какие исторические события произошли 9 октября

1446 год — корейский правитель Сечжон Великий утвердил новый алфавит хангыль, заменивший китайские иероглифы и сделавший письменность проще и доступнее.

1604 год — европейские астрономы впервые наблюдали вспышку сверхновой звезды SN 1604, позже названной Сверхновой Кеплера — единственную сверхновую, видимую невооруженным глазом в нашей Галактике за последние 400 лет.

1708 год — войска Петра I разгромили шведский корпус генерала Левенгаупта в битве при Лесной — первом крупном сражении, предопределившем победу России в Северной войне.

1760 год — русская армия под командованием графа Чернышева заняла Берлин во время Семилетней войны — впервые в истории российские войска вошли в столицу Пруссии.

1789 год — во Франции официально отменены пытки — один из первых шагов эпохи Просвещения к гуманизации уголовного права.

1836 год — состоялась первая поездка по железной дороге Царское Село — Павловск, первой в России и одной из первых в Европе.

1890 год — французский инженер Клеман Адер впервые поднялся в воздух на аппарате тяжелее воздуха — прототипе самолета, пролетев около 50 метров.

1934 год — в Марселе во время официального визита был убит король Югославии Александр I, теракт стал одним из крупнейших политических убийств Европы межвоенного периода.

1963 год — на плотине Вайонт в Италии сошел оползень, вызвавший гигантскую волну, которая уничтожила город Лонгароне и унесла жизни более 2 тыс. человек.

1981 год — президент Франции Франсуа Миттеран отменил смертную казнь, и страна окончательно отказалась от гильотины — символа революционной эпохи.

2006 год — Северная Корея провела первое успешное испытание ядерного оружия, вызвав резкое обострение международных отношений и волну санкций.

Дни рождения и юбилеи 9 октября

В 1796 году родился Сергей Муравьев-Апостол — русский офицер и декабрист, один из руководителей восстания 1825 года.

В 1835 году родился Камиль Сен-Санс — французский композитор, пианист и органист, автор оперы «Самсон и Далила» и «Карнавала животных».

В 1859 году родился Альфред Дрейфус — французский офицер, фигурант знаменитого судебного процесса, ставшего символом борьбы против антисемитизма.

В 1874 году родился Николай Рерих — русский художник, философ и путешественник, автор идеи Пакта Рериха о защите культурных ценностей.

В 1926 году родился Евгений Евстигнеев — звезда советского кино, игравший в фильмах «Берегись автомобиля», «Золотой теленок», «Старики-разбойники».

В 1936 году родился Эдмонд Кеосаян — советский режиссер, снявший «Неуловимых мстителей», отец Тиграна Кеосаяна.

В 1940 году родился Джон Леннон — британский музыкант, поэт и композитор, основатель группы The Beatles, оказавший колоссальное влияние на мировую культуру XX века.

close AP

В 1959 году родился Борис Немцов — российский политик и бывший вице-премьер правительства.

Кто отмечает день рождения

56 лет исполняется Стиву Маккуину — британскому режиссеру и продюсеру, создателю фильма «12 лет рабства», отмеченного премией «Оскар».

50 лет исполняется Шону Леннону — американскому музыканту и композитору, сыну Джона Леннона и Йоко Оно, продолжающему творческое наследие родителей.

48 лет исполняется Егорy Бероеву — российскому актеру театра и кино, звезде фильмов «Турецкий гамбит» и «Адмирал».

32 года исполняется Уэсли Со — американскому шахматисту филиппинского происхождения, гроссмейстеру и чемпиону мира по рапиду.