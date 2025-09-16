От шутки до травли: как начинается харассмент и чем он опасен

Что такое харассмент
Харассмент — это форма нежелательного поведения, при которой один человек систематически оказывает давление на другого и злоупотребляет властью, объяснила «Газете.Ru» гештальт-психолог Марина Бабурина. Это может проявляться в словах, действиях или даже в «шутках», но объединяет их одно — они неприятны адресату и подрывают его чувство безопасности.
Само слово происходит от английского harassment, что переводится как «преследование», «надоедание» или «травля». В деловом и правовом контексте оно закрепилось в США еще в середине XX века, когда начались первые громкие судебные разбирательства о сексуальных домогательствах на рабочем месте. Постепенно термин вышел за рамки исключительно сексуальной сферы.
Массовое обсуждение харассмента в мировых СМИ началось после движения #MeToo, когда тысячи женщин публично рассказали о домогательствах со стороны знаменитостей, политиков и коллег. Тогда же стало очевидно: речь идет не только о сексуальных приставаниях, а о более широком явлении — злоупотреблении властью и систематическом нарушении личных границ.
В России слово вошло в обиход относительно недавно, вместе с обсуждением тем гендерного равенства, прав работников и безопасной среды в университетах и компаниях. Многие до сих пор путаются: где грань между остроумной репликой и откровенным давлением, но ключевой критерий прост — если человеку мерзко и это неприятное поведение продолжается, речь идет о харассменте.
Примеры можно встретить повсюду. На работе это сексистский комментарий или навязчивое «пойдем отметим успешное окончание проекта», где не принимается отказ. В университете — придирки преподавателя к студентке по личным мотивам. В соцсетях — поток унизительных сообщений в личку.
По данным Международной организации труда, почти каждый пятый человек в мире сталкивался с насилием или домогательствами на рабочем месте. Это показал первый глобальный опрос ILO, проведенный совместно с Lloyd's Register Foundation и Gallup в 2022 году — «Experiences of violence and harassment at work: a global first survey».
Чем харассмент отличается от домогательств и абьюза
В повседневной речи «харассмент», «домогательства» и «абьюз» часто смешиваются, но между ними есть важные различия.
Домогательства — это более узкое понятие. Обычно оно связано с сексуальной сферой: навязчивые предложения интимного характера, прикосновения без согласия, непристойные реплики, пошлые комментарии. Такой формат нарушения границ можно назвать частным случаем харассмента, потому что он тоже строится на нежелательном внимании.
Абьюз — от английского abuse, то есть «насилие» или «жестокое обращение». Под абьюзом понимают систематическое подавление и контроль в отношениях. Это может быть не только физическое насилие, но и психологическое: унижения, обесценивание, изоляция партнера от друзей и семьи. В отличие от харассмента, абьюз чаще встречается в близких отношениях — романтических, семейных, дружеских.
Харассмент же шире. Это любое повторяющееся нежелательное поведение, которое создает враждебную или токсичную среду. Он может быть как сексуальным, так и бытовым, рабочим, учебным или онлайн.
Можно сказать так:
- если это про интимные приставания без согласия — это домогательства,
- если про систематическое насилие и контроль в отношениях — это абьюз,
- если же про навязчивое и унижающее поведение в целом — это харассмент.
Почему люди прибегают к харассменту
На первый взгляд кажется: зачем вообще человеку намеренно портить жизнь другому? Но психологи и социологи выделяют несколько причин, почему люди прибегают к харассменту.
Во-первых, демонстрация власти. Часто за навязчивым поведением стоит желание показать свое превосходство. В офисе это может быть начальник, который «шуточками» напоминает подчиненным, кто здесь главный. В университете — преподаватель, использующий свое положение. В компании друзей — лидер, который самоутверждается за счет колких реплик в адрес «слабого звена».
Во-вторых, привычка и социальные стереотипы. Еще 20 лет назад анекдоты про недалеких секретарш или обсуждения внешности коллеги в коллективе считались нормой. Кто-то просто не замечает, что подобное поведение унижает. Утверждение «так было всегда» не оправдывает давление: современное общество меняет стандарты общения.
В-третьих, внутренние комплексы. Человек может травить других, потому что сам не уверен в себе. Унижая коллегу или однокурсника, он будто снимает собственное напряжение. Это похоже на дешевый способ почувствовать себя сильным, но за чужой счет.
В-четвертых, желание развлечься. Интернет породил целую культуру «троллинга», когда людей забавляет выводить других из равновесия. Харассмент в сети часто выглядит как поток оскорблений «ради прикола». Но за мемами и смайликами скрывается та же схема давления, что и в офлайне.
Наконец, есть и сознательное использование харассмента как инструмента вытеснения. Так бывает в конкурентной среде: сотруднику намекают, что ему здесь не рады, или студента изводят, чтобы он сам ушел.
Последствия харассмента для жертвы и как ему противостоять
Харассмент редко проходит бесследно. Даже если снаружи человек старается не показывать эмоций, внутри он живет в режиме хронического стресса. Для жертвы это не просто «неприятность», а разрушение нормальной жизни. Последствия могут быть серьезными:
- психологические — тревожность, чувство вины, апатия, панические атаки;
- физические — постоянная усталость, бессонница, психосоматические боли;
- профессиональные — потеря мотивации, снижение продуктивности, увольнение «по собственному».
«Результат харассмента далеко не безобидный. Сначала это ощущение, что «что-то не так»: тревожность, растерянность, постоянное напряжение. Человек начинает сомневаться в себе — кажется, что проблема в нем, падает самооценка, исчезает интерес к работе, появляется апатия и усталость. Если давление продолжается, это может привести к депрессии, психосоматическим симптомам — от головных болей до реального истощения. В итоге человек закрывается, перестает доверять окружающим и начинает чувствовать себя ненужным специалистом», — отметила психолог.
Что делать в первую очередь:
- Назвать вещи своими именами. Осознание того, что это именно харассмент, а не «моя мнительность», уже снижает чувство вины.
- Дать четкий сигнал. Если есть силы и возможность — прямо сказать: «Это неприемлемо, прекратите». Иногда человек действительно не чувствует границ.
- Фиксировать факты. Скриншоты сообщений, письма, аудио, свидетели — все это создает доказательную базу. В спорных ситуациях именно такие записи становятся решающими.
- Искать союзников. Коллеги, студенческий совет, друзья — поддержка снижает ощущение изоляции. В западных компаниях это называется allyship, у нас проще сказать — не оставаться один на один.
- Использовать официальные каналы. Во многих организациях есть HR-отдел или комиссия по этике. В университетах — уполномоченные по правам студентов или хотя бы деканат. Если давление серьезное, можно обращаться в трудовую инспекцию или правоохранительные органы.
- Заботиться о себе. Психотерапия, группы поддержки, работа с психологом — это не слабость, а способ восстановить силы и не дать стрессу перерасти в хроническое состояние.
Если харассмент происходит в интернете, полезно:
- блокировать и жаловаться на аккаунты;
- ограничивать доступ к личной информации;
- не втягиваться в бесконечные перепалки — это именно то, чего добивается агрессор.
Если ситуация на работе или учебе, важно помнить:
- законы и внутренние правила все чаще становятся на сторону жертвы;
- увольнение или уход — не единственный выход, хотя многим кажется, что проще «уйти самому».
В России пока нет отдельного закона, посвященного харассменту. Но определенные действия могут попадать под статьи Трудового кодекса (о защите достоинства работника) и Уголовного кодекса — например, «Истязание» или «Клевета». Юристы отмечают, что это слабая, но все же правовая база, на которую можно опираться в официальных жалобах.
«Харассмент — это всегда про нарушение границ, и важно учиться их возвращать в баланс. Даже если есть зависимость — финансовая или карьерная, — у человека остается право на уважение и безопасную рабочую среду. Положение в коллективе не дает права унижать или использовать знания как оружие. Чем чаще мы открыто говорим, что это недопустимо, тем быстрее формируется более здоровая атмосфера. Особенно важно доносить это в маленьких городах, где выбор работы ограничен, а злоупотребления властью встречаются чаще», — подчеркнула психолог.