2 сентября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

2 сентября в мире отмечают окончание Второй мировой войны, а в России — День патрульно-постовой службы полиции и День российской гвардии. Среди более экзотических дат — праздники в честь кокоса и прокалывания ушей. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 2 сентября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 2 сентября

День окончания Второй мировой войны

2 сентября 1945 года вошло в историю как дата официального завершения Второй мировой войны. В этот день на борту американского линкора «Миссури» в Токийском заливе представители Японии подписали акт о капитуляции. Документ закрепил итоги крупнейшего военного конфликта XX века, унесшего жизни десятков миллионов людей. С этого момента война окончательно завершилась, а мир вступил в новую эпоху, где началось формирование послевоенного устройства и международных организаций. В России и многих странах мира эта дата вспоминается как символ окончания жестокого противостояния и важное напоминание о цене мира.

День патрульно-постовой службы полиции России

Патрульно-постовая служба полиции (ППС) ведет свою историю с 1923 года. На ее сотрудников возложены обязанности по охране общественного порядка, предотвращению правонарушений и оказанию помощи гражданам. Сегодня — профессиональный праздник для тысяч полицейских, несущих службу на улицах городов и поселков. Традиционно в честь праздника проходят торжественные построения, награждения и памятные мероприятия.

День российской гвардии

Этот праздник учрежден указом президента в 2000 году и приурочен к событиям 1700 года, когда Петр I преобразовал «потешные полки» — Преображенский и Семеновский — в гвардейские. С этого момента началась история российской гвардии. Гвардейцы традиционно считались элитой армии: они отличались особой подготовкой, дисциплиной и участвовали во всех ключевых войнах XVIII–XIX веков. А еще — в большинстве дворцовых переворотов. Гвардия прекратила свое существование вскоре после Октябрьской революции, но возродилась в годы Великой Отечественной войны, когда за мужество и героизм ряд дивизий получили наименование гвардейских.

Всемирный день кокоса

Плод кокосовой пальмы имеет огромное хозяйственное значение в странах Азии, Африки и Латинской Америки: он используется в кулинарии, косметологии и даже в строительстве. Праздник учредили по инициативе Азиатско-Тихоокеанской ассоциации производителей кокосов. Его цель — напомнить о культурной и экономической ценности кокосовой пальмы, которую в ряде регионов называют «деревом жизни».

День прокола ушей

Праздник появился как неофициальная дата, объединяющая мастеров пирсинга и всех, кто решается украсить себя серьгами. История прокалывания ушей насчитывает тысячелетия: подобные украшения носили еще в древнем Египте и античных государствах. Сегодня праздник нередко сопровождается акциями в салонах, которые предлагают услуги пирсинга.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 2 сентября в других странах

День десяти воплей бизона — США. Праздник носит скорее символический характер и связан с уважением к национальной фауне и истории. Бизон — один из главных символов американских прерий и Дикого Запада. В этот день природоохранные организации напоминают о необходимости беречь редкие виды животных и поддерживать экологические инициативы.

Праздник Рамдев Джаянти — Индия. В этот день почитают святого Рамдева, покровителя бедных и обездоленных. Праздник отмечается главным образом в штате Раджастан, где, по преданию, жил и проповедовал святой. В этот день к его храму в Руньче приходят тысячи паломников, чтобы вознести молитвы и поучаствовать в торжественных процессиях.

День автономного города Сеута — Испания. Этот испанский анклав расположен в Северной Африке, на берегу Гибралтара, с суши его окружает Марокко. Дата связана с историческим событием 1415 года, когда португальские войска отвоевали город у мавров. Позднее Сеута перешла к Испании и получила статус автономии.

Религиозные праздники 2 сентября

День памяти пророка Самуила

Православная церковь 2 сентября чтит память ветхозаветного пророка Самуила. Он жил в XI веке до н. э. и считается одним из последних судей израильского народа. Согласно Библии, Самуил был пророком, наставником и духовным вождем, который помазал на царство Саула, а затем Давида, будущего царя Израиля. Его почитают как пример праведной жизни и мудрости, а в церковной традиции он считается покровителем тех, кто ищет справедливости и истины.

2 сентября Русская православная церковь также чтит память: • мучеников Севира и Мемнона и с ними 37-ми мучеников;

• священномучеников Александра Малиновского, Льва Ершова, Владимира Четверина, пресвитеров;

• священномученика Николая Бирюкова, пресвитера.

Народные праздники и приметы 2 сентября

Самойлов день

В народном календаре 2 сентября известен как Самойлов день. Его название связано с памятью пророка Самуила, которую церковь чтит в этот день. Традиционно Самойлов день считался временем окончания летних полевых работ и начала осеннего сезона. В крестьянских хозяйствах продолжали убирать урожай овощей — особенно свеклы, моркови и капусты. Считалось, что к Самойлову дню «земля устает», а значит, торопились закончить основные работы на полях.

Приметы

Если день выдавался теплым и солнечным, осень обещала быть затяжной и мягкой.

Гром в этот день предвещал долгую и снежную зиму.

Много паутины на лугах считалось приметой ясной и сухой осени.

Ранний листопад указывал на морозную и суровую зиму.

Какие исторические события произошли 2 сентября

911 год — князь Олег заключил мирный договор между Киевской Русью и Византийской империей.

1727 год — экспедиция Витуса Беринга вышла из Охотска на Камчатку, положив начало исследованиям северных морей.

1752 год — Великобритания и ее колонии перешли с юлианского календаря на григорианский.

1792 год — во Франции начались так называемые «сентябрьские убийства», когда революционная толпа расправилась с заключенными тюрем.

1935 год — американский композитор Джордж Гершвин завершил работу над оперой «Порги и Бесс».

1958 год — в Китае впервые началось регулярное телевещание.

1969 год — в Калифорнийском университете состоялась первая успешная передача данных между двумя компьютерами, ставшая вехой в истории интернета.

1972 год — в Монреале советские хоккеисты сенсационно победили сборную Канады в первом матче Суперсерии со счетом 7:3.

1991 год — США признали независимость Латвии, Литвы и Эстонии; в тот же день Нагорно-Карабахская Республика объявила независимость от Азербайджана.

1996 год — на Украине введена национальная валюта — гривна.

2008 год — компания Google представила первую публичную бета-версию браузера Chrome.

Дни рождения и юбилеи 2 сентября

В 1854 году родился Поль Вьель — французский инженер, изобретатель бездымного пороха.

В 1877 году родился Фредерик Содди — английский химик и физик, автор теории радиоактивного распада, лауреат Нобелевской премии.

В 1906 году родился Александр Казанцев — советский писатель-фантаст.

В 1908 году родился Валентин Глушко — советский ученый в области ракетно-космической техники.

В 1930 году родился Андрей Петров — композитор, написавший музыку к десяткам советских кинохитов («Я шагаю по Москве», «Берегись автомобиля»).

В 1935 году родился Валентин Гафт — один из самых известных советских актеров («Гараж», «Чародеи»).

Кто отмечает день рождения

81 год исполняется Александру Филиппенко — российскому актеру театра и кино, народному артисту России («Мастер и Маргарита», «Бедная Настя»).

72 года исполняется Елене Прокловой — советской и российской актрисе театра и кино («Гори, гори, моя звезда», «Собака на сене»).

61 год исполняется Киану Ривзу — канадскому актеру («Матрица», «Джон Уик»).

60 лет исполняется Ленноксу Льюису — британскому и канадскому боксеру, абсолютному чемпиону мира.

59 лет исполняется Сальме Хайек — мексикано-американской актрисе, обладательнице премии «Эмми».

53 года исполняется Леве Би-2 (Егору Бортнику (признан в РФ иностранным агентом)) — российскому музыканту, лидеру группы «Би-2».