1 сентября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

1 сентября в России празднуют День знаний: в школах проходят торжественные линейки по случаю начала нового учебного года, а для первоклассников впервые звенит школьный звонок. Кроме того, сегодня отмечается Всемирный день написания писем и День любителей сериалов. В православном календаре — день иконы Божией Матери Донской. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 1 сентября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 1 сентября

День знаний

1 сентября в России ежегодно празднуют День знаний — начало учебного года для всех школьников, студентов и педагогов. Дату официально закрепили в праздничном календаре указом Президиума Верховного Совета СССР в 1984 году, однако традиция начинать учебный год именно в этот день существовала еще в дореволюционной России.

В российских школах 1 сентября проходят торжественные линейки с поднятием государственного флага и исполнением гимна, творческими номерами и поздравлениями учеников и педагогов.

День любителей сериалов

Международный День любителей сериалов — относительно молодой праздник, который отмечают поклонники многосерийных фильмов и телепроектов. Сериалы давно стали частью повседневной культуры, они объединяют у экранов людей разных возрастов и профессий. Современные онлайн-платформы предлагают масштабные проекты на любой вкус: от ромкомов и детективов до исторических саг и фэнтези. Праздник подчеркивает роль сериалов не только как развлечения, но и как культурного феномена, влияющего на моду, язык и даже мировосприятие.

Всемирный день написания писем

1 сентября отмечают Всемирный день написания писем. Праздник напоминает о ценности бумажной корреспонденции в эпоху цифровых технологий. История праздника связана с инициативой Международного почтового союза, который на протяжении десятилетий продвигал культуру письменного общения. Этот день — отличный повод написать открытку или письмо друзьям и близким.

День государственности Кабардино-Балкарской республики

Для жителей Кабардино-Балкарии 1 сентября имеет особое значение: в этот день отмечается День государственности республики. Дата связана с историческим событием: 1 сентября 1921 года ВЦИК РСФСР утвердил декрет об образовании Кабардинской автономной области в составе РСФСР, а 1 сентября 1997 года была принята конституция Кабардино-Балкарской республики и учрежден День государственности. Этот праздник стал важной частью региональной идентичности, днем почитания исторических традиций и сохранения культурного наследия.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 1 сентября в других странах

День случайной доброты — Новая Зеландия. Идея этого праздника проста: сделать доброе дело без повода и ожидания благодарности. День случайной доброты появился как социальная инициатива в конце XX века и быстро получил поддержку в обществе. В праздник принято помогать незнакомым людям, уступать место в транспорте, делать маленькие подарки, поддерживать коллег и просто улыбаться прохожим.

День благодарности рыжему коту — США. История этого необычного праздника уходит корнями в 1990-е, когда в разных городах стали проводить акции в поддержку бездомных животных и приютов. Рыжий кот был выбран символом не случайно: именно такие питомцы считались «солнечными», приносящими удачу и уют. Сегодня праздник воспринимается не только как символ любви к домашним питомцам, но и как напоминание о важности заботы об уличных животных.

Всемирный день мира — Германия. 1 сентября в стране вспоминают трагические события XX века: именно в этот день в 1939 году началась Вторая мировая война. Памятная дата получила название Всемирный день мира (или День памяти жертв войны и насилия). По всей Германии проходят траурные церемонии, возложения цветов и венков к мемориалам, тематические уроки в школах. Эта дата напоминает об ужасах войны и о важности сохранения мира.

День вина «Кап Классик» — ЮАР. Праздник посвящен местному игристому вину, которое производится традиционным способом шампанизации. Впервые празднование прошло в начале 2000-х, и с тех пор День вина стал популярным как среди виноделов, так и среди туристов. Дата подчеркивает важность винодельческой культуры ЮАР и ее вклад в мировое производство вина.

Религиозные праздники 1 сентября

День мученика Андрея Стратилата и с ним 2593-х мучеников

Православная церковь 1 сентября чтит память святого мученика Андрея Стратилата и его воинов. Святой жил на рубеже III-IV века и был военачальником в римской армии во времена правления императора Максимиана. За храбрость и преданность Андрея называли «стратилатом», то есть полководцем, воеводой.

Приняв христианство, Андрей открыто исповедовал веру, вместе с ним крестились тысячи воинов. За это он и его соратники были подвергнуты преследованиям и жестоким казням. По преданию, 2593 воина приняли мученическую смерть, оставшись непреклонными в своей вере. Андрей Стратилат почитается как символ мужества, стойкости и преданности христианским идеалам.

День иконы Божией Матери Донской

Создание этой иконы приписывают знаменитому иконописцу Феофану Греку. Согласно легенде, после Куликовской битвы в 1380 году святыню поднесли князю Дмитрию Донскому. А он, в свою очередь, перенес икону в Москву. Перед образом в 1552 году молился Иван Грозный, отправлявшийся в свой третий поход на Казань.

Предание также связывает святыню со спасением Москвы в 1591 году. Когда войска татарского хана Казы II Гирея уже стояли на Воробьевых горах, верующие прошли крестным ходом с иконой вдоль городских стен. Затем святыню поместили в полковую церковь. А на следующий день — 19 августа по старому стилю (1 сентября — по новому) — русские войска одержали победу. В память об этом событии на месте, где находилась икона в момент сражения, был основан Донской монастырь.

1 сентября Русская православная церковь также чтит память: • мучеников Тимофея, Агапия и мученицы Феклы (304—306);

• святителя Питирима, епископа Великопермского (1455);

• священноисповедника Николая Лебедева, пресвитера (1933).

Народные праздники и приметы 1 сентября

Фекла-свекольница (Андрей-тепляк)

В народном календаре 1 сентября — Фекла-свекольница. Другое название праздника — Андрей-тепляк. В этот день православная церковь чтит память мученика Андрея Стратилата, а также трех мучеников Газских — Тимофея, Агапия и Феклы.

Это было время сбора урожая свеклы. Она считалась важным продуктом крестьянского стола: из свеклы готовили борщи, квас, а также использовали ее в качестве корма для скота. К началу сентября корнеплоды набирали особую сладость, поэтому хозяйки начинали делать заготовки: солили, мариновали и закладывали свеклу в погреба. Отсюда и второе название дня — свекольница. А прозвище «тепляк» праздник получил благодаря последним теплым погожим денькам — без резких порывов ветра и студеного воздуха.

Приметы

Если журавли улетели в этот день — осень будет ранней и холодной.

Теплый и ясный день предвещал мягкую и продолжительную осень.

Обилие свеклы и моркови — к хорошему урожаю зерна на следующий год.

Утренний туман сулил теплую погоду и достаток в доме.

Какие исторические события произошли 1 сентября

5509 год до н. э. — началась Константинопольская эра, отсчет времени «от сотворения мира».

1271 год — папой Римским был избран Тебальдо Висконти, который принял имя Григория X.

1492 год — Московский собор постановил начинать новый год 1 сентября, а не 1 марта, как прежде.

1581 год — Ермак с отрядом из 840 казаков отправился в поход за Урал, положив начало завоеванию Сибири.

1712 год — французский миссионер Франсуа д'Антреколь сообщил Европе секрет китайского фарфора, открыв путь к его производству.

1864 год — в США появился первый пульмановский спальный вагон, изменивший железнодорожные путешествия.

1875 год — в Москве в присутствии императора Александра II состоялась закладка здания Исторического музея.

1894 год — в Миннесоте (США) произошел Великий пожар в Хинкли, унесший сотни жизней.

1902 год — во Франции состоялась премьера фильма Жоржа Мельеса «Путешествие на Луну», первой научно-фантастической картины в истории кино.

1919 год — в Москве открылась первая в мире Государственная киношкола, сегодня известная как ВГИК.

1923 год — в Японии произошло Великое землетрясение Канто, унесшее жизни более 100 тысяч человек.

1939 год — вторжение в Польшу сил нацистской Германии, с Польской кампании началась Вторая мировая война.

1953 год — в Москве торжественно открыли высотное здание МГУ на Ленинских горах.

1983 год — советский истребитель сбил южнокорейский «Боинг-747» над Сахалином, погибли 269 человек.

1985 год — на глубине почти 4 км были обнаружены обломки «Титаника», затонувшего в 1912 году.

2004 год — в Беслане террористы захватили школу, трагедия унесла жизни более 300 человек.

Школа №1 в Беслане после штурма, 4 сентября 2004 года

Дни рождения и юбилеи 1 сентября

1651 год — родилась Наталья Нарышкина, русская царица, вторая жена Алексея Михайловича и мать Петра I.

1823 год — родился Александр Шпаковский, русский электротехник и изобретатель в области фотографии, освещения и теплотехники.

1832 год — родился Александр Поль, русский археолог и общественный деятель.

1848 год — родился Огюст Анри Форель, швейцарский психиатр, невропатолог и энтомолог.

1854 год — родился Энгельберт Хумпердинк, немецкий композитор и дирижер.

1855 год — родился Иннокентий Анненский, русский поэт, драматург и переводчик.

1875 год — родился Эдгар Райс Берроуз, американский писатель, автор цикла о Тарзане.

1936 год — родился Валерий Легасов, советский химик, академик, член комиссии по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Кто отмечает день рождения

79 лет исполняется Барри Гиббу — британскому певцу и композитору, одному из основателей группы Bee Gees.

75 лет исполняется Вагиту Алекперову — российскому предпринимателю, бывшему президенту «Лукойла».

67 лет исполняется Сергею Гармашу — российскому актеру театра и кино, народному артисту России.

52 года исполняется Сергею Бобунцу — российскому музыканту, бывшему лидеру группы «Смысловые галлюцинации».

42 года исполняется Дарье Мороз — российской актрисе театра и кино, кинорежиссеру, сценаристке и кинопродюсеру, заслуженной артистке РФ.

36 лет исполняется Биллу и Тому Каулитцам — немецким музыкантам, участникам группы Tokio Hotel.

29 лет исполняется Зендее — американской актрисе и певице.