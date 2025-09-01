С Днем знаний 2025: открытки и поздравления к 1 сентября

Что пожелать в День знаний школьникам, учителям и родителям

День знаний 1 сентября — особый праздник и волнительный день для всех: от первоклассников, только переступающих порог школы, до родителей, с теплотой вспоминающих годы учебы. Это день надежд, новых начинаний и, конечно, ярких поздравлений. «Газета.Ru» собрала к 1 сентября подборку открыток и поздравлений в стихах и прозе.

Картинки «С 1 сентября!»

Специально ко Дню знаний «Газета.Ru» подготовила подборку картинок и открыток. Их можно бесплатно скачать и поделиться в социальных сетях либо отправить в сообщении в чате.

Поздравления для учеников: от первоклассников до выпускников

Подобрать нужные слова для каждого возраста просто. Главное — учитывать, что на душе у вашего школьника: радостное волнение, ожидание нового или легкая грусть от скорого расставания со школой.

Для первоклассников (трогательные и воодушевляющие)

Поздравляю с твоим первым школьным днем! Пусть учеба будет веселым путешествием, полным интересных открытий и новых друзей. Желаю легких уроков и ярких впечатлений!

С Днем знаний, будущий отличник! Сегодня начинается твоя большая школьная история. Пусть она будет счастливой и увлекательной. Успехов тебе и верных друзей рядом!

Поздравляю с 1 сентября! Желаю, чтобы школьный звонок дарил радость, учебники открывали все свои секреты, а каждый день приносил новые достижения. В добрый путь!

Стихотворение для первоклассника

Блузки кружевные,

Белые рубашки,

Лица озорные —

Это первоклашки!

В школу вереницей

Все несут букеты:

— Мы идем учиться,

До свидания, лето!

Автор: Людмила Левина

Для учеников средней школы

С Днем знаний! Пусть этот учебный год будет крутым: интересные уроки, веселые перемены, верные друзья и только хорошие оценки. Учись на отлично и не забывай отдыхать!

Ну вот, снова сентябрь! Желаю тебе в этом году не просто учиться, а гореть своими проектами, побеждать в олимпиадах и находить время на хобби. Пусть все получается легко!

Пусть этот год принесет море новых знаний, которые точно пригодятся в жизни. Учись, пробуй, ошибайся и снова пробуй! У тебя все получится! С 1 сентября!

Желаю, чтобы домашнее задание делалось за пять минут, контрольные были легкими, а в дневнике селились только плюсы! Удачного учебного года!

Для старшеклассников и выпускников

Дорогой выпускник! Этот год — твой финальный рывок. Желаю уверенности в своих силах, легкой подготовки к экзаменам и правильного выбора своего пути. Пусть все задуманное сбудется!

С 1 сентября! Этот учебный год — как ключ к твоему будущему. Цени каждый момент, готовься усердно, верь в себя — и тогда все двери откроются. У тебя все получится!

Желаю в этом году найти именно ту профессию, которая будет приносить тебе радость. Пусть учеба дается легко, а ЕГЭ покажется пустяком. Вперед, к новым высотам!

Пусть этот год станет тем самым трамплином, который отправит тебя к яркому и успешному будущему. Верь в себя, не бойся сложных задач и помни: мы в тебя верим!

Универсальные поздравления (подойдут для любого возраста)

С Днем знаний! Пусть учеба будет в радость, знания даются легко, а школьная жизнь радует новыми друзьями и яркими событиями. Успехов во всем!

Открывайте книги, ставьте цели и смело идите к ним! Желаю в этом учебном году огромных побед, больших и маленьких. С 1 сентября!

Новый учебный год — это как чистый лист. Пусть он будет наполнен только хорошими отметками, интересными событиями и приятными воспоминаниями. Удачи!

close Catherine Utorova/Shutterstock/FOTODOM

Поздравления для учителей и классного руководителя

Учителя — главные герои Дня знаний. Их поздравляют и родители, и ученики. Главное в этих поздравлениях — искренняя благодарность и уважение.

Поздравления от родителей

Здесь уместно подчеркнуть профессиональные качества педагога и выразить общие чувства от всего родительского коллектива.

Уважаемая [Имя Отчество]! От всего сердца и от имени всех родителей нашего класса поздравляем вас с Днем знаний! Благодарим за терпение, мудрость и огромный вклад в образование наших детей. Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, профессиональных успехов и благодарных учеников!

Дорогая [Имя Отчество]! В этот праздничный день желаем вам легкого и продуктивного учебного года. Пусть ваш профессионализм, душевная щедрость и терпение продолжают вдохновлять наших детей на достижения. Спасибо вам за ваш нелегкий труд! С 1 сентября!

Уважаемый [Имя Отчество]! Примите самые теплые поздравления с началом учебного года! Мы искренне благодарны вам за создание в классе атмосферы доверия и творчества. Желаем вдохновения, уважения коллег и родителей, а также личного счастья и благополучия!

Поздравления от учеников

От детей самые ценные слова — это простые и настоящие. Можно использовать эти тексты для открытки или выступления на линейке.

Дорогая [Имя Отчество]! Поздравляем вас с 1 сентября! Спасибо за ваше терпение и интересные уроки. Мы очень ценим вашу поддержку и желаем вам в новом году много сил, здоровья и только хороших дней!

Любимый наш учитель! Желаем вам в этом году самого послушного класса! Пусть ваша работа приносит вам радость и удовлетворение. С Днем знаний!

[Имя Отчество]! Спасибо вам за то, что ведете нас за руку по стране знаний. Вы — наш путеводитель и лучший помощник. Желаем отличного настроения и творческих успехов в новом учебном году!

Спасибо, что учите нас самому важному. Вы — лучший наставник! С Днем знаний!

close Baba Mora/Shutterstock/FOTODOM

Поздравления в стихах (универсальные, подойдут и от родителей, и от детей)

С Днем знаний, наставники и педагоги!

В учебном году вам успешной дороги.

А в личных делах и добра, и удачи —

Пусть все разрешаются жизни задачи.

Пусть день улыбается каждый и новый,

Пусть дети стараются снова и снова.

Чуть больше терпения, больше здоровья —

Для вас с уважением, миром, любовью!

Или такой вариант:

Вы к свету знаний вновь ведете

Больших и маленьких ребят.

Работе душу отдаете,

За что вас все благодарят!

Желаем легкого начала

И радостных учебных дней,

Чтоб все с успехом исполнялось,

Жизнь становилась все светлей.

Короткие и емкие поздравления для чатов и SMS

Иногда лучше всего работает лаконичность.

Дорогой учитель! От всей души поздравляем с 1 сентября! Новых творческих идей и талантливых учеников!

С Днем знаний! Желаем энергии, вдохновения и гордости за своих учеников.

Пусть этот учебный год будет спокойным и радостным. Вы — прекрасный педагог, и мы вам очень благодарны!

Совет Любое поздравление станет в разы ценнее, если добавить в него что-то личное. Вспомните забавный случай с урока, отметьте конкретную черту учителя. Это всегда работает лучше самых красивых шаблонных фраз.

Поздравления для родителей

Для родителей 1 сентября — это день гордости, волнения и новых надежд. Поздравьте друг друга — вы тоже заслужили эти слова! Ведь новый учебный год — это марафон, в котором важна поддержка всей команды.

Поздравления для мамы (от папы, бабушки, подруг)

Дорогая мама, с Днем знаний тебя! Сегодня твой ребенок делает новый важный шаг, и это во многом твоя заслуга. Желаю тебе в этом году терпения, спокойствия и гордости за успехи своего школьника. Пусть уроки делаются без слез, а дневник радует только хорошими оценками!

Дорогая, поздравляю с 1 сентября! Наша кроха уже такая взрослая. Желаю тебе мудрости, легкости и больше свободных вечеров в этом учебном году. Помни, ты — лучшая мама и прекрасная помощница для нашего ученика!

Мамочка, с началом учебного года! Ты — главный организатор, репетитор и вдохновитель в нашей семье. Пусть этот год будет продуктивным и спокойным. Знай, что мы тебя очень ценим!

Поздравления для папы (от мамы, родственников)

Дорогой папа, с Днем знаний! Ты — наш главный защитник и мотиватор. Желаю тебе в этом году железного спокойствия, мудрых решений в сложных учебных задачах и гордости за своего ребенка.

Папуля, с 1 сентября! Желаю тебе терпения, чтобы объяснять законы физики, и чувства юмора, чтобы переживать все школьные перипетии. Вместе мы справимся!

Любимый, поздравляю с началом нового этапа в жизни нашего ребенка. Пусть его успехи радуют тебя, а родительские чаты не доставляют хлопот. Ты — лучший папа на свете!

close Catherine Utorova/Shutterstock/FOTODOM

Общие поздравления для родителей (в общем чате родителей, от друзей)

Дорогие родители, с Днем знаний! Наш учебный год тоже начался. Желаю вам море терпения, океан спокойствия и будьте готовы к неожиданным открытиям. Пусть ваш ребенок радует вас своими успехами, а вы находите время на себя!

Родители, с 1 сентября! Наша миссия «Домашнее задание» снова в активной фазе. Желаю вам выдержки, понимания и поменьше ночных бдений над учебниками. Пусть этот год будет легким и успешным для всей вашей семьи!