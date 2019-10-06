«Не имела права на существование»: как Гитлер добил Польшу

80 лет назад последние части польских войск завершили сопротивление немецкой агрессии и сложили оружие. Польская кампания вермахта, известная также как операция «Вайс», прошла почти целиком по плану Адольфа Гитлера. «Почти» — потому что фюреру все же пришлось уступить часть территорий Польши Советскому Союзу, который параллельно проводил собственное вторжение в эту страну с востока.

Последний очаг организованного польского сопротивления был подавлен в Коцке севернее Люблина 6 октября 1939 года, где сдались в плен 17 тыс. военных.

Выступая в рейхстаге в 14:00 того же дня, Гитлер публично объявил о прекращении существования Второй Польской Республики и разделе ее территории между Германией и СССР.

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«Спустя 14 дней после начала войны главные силы польской армии были раздроблены, пленены или окружены, — отмечал лидер Третьего рейха в своей речи. — Германская же армия за это время преодолела такие расстояния, захватила такие пространства, для преодоления и захвата которых 25 лет назад потребовалось бы более 14 месяцев. То, что последние остатки польских армий смогли продержаться в Варшаве, Модлине и Геле до 1 октября, следует приписать не их отваге, а только нашей холодной рассудочности и чувству ответственности.

Если в этом наступлении проявилась общность интересов с Россией, то она основывается не только на однородности тех проблем, которые касаются обоих государств, но и на однородности того опыта, который оба государства приобрели в формировании отношений друг с другом».

Констатируя завершение войны с Польшей, Гитлер обратился к правительствам Франции и Великобритании с предложением о мире. Однако союзники не решились на очередную уступку фюреру. Продолжилась так называемая Странная война, в рамках которой противники практически не предпринимали активных действий.

Подробности заседания рейхстага в тот же день приводил ТАСС. В опубликованном в «Правде» сообщении уточнялось, что перед речью Гитлера, растянувшейся на 1,5 часа, с вступительным словом выступил Герман Геринг, почтивший память погибших на «польском фронте».

«В начале своей речи Гитлер подвел итоги войны с Польшей, — информировал общественность советский корреспондент. — В течение двух недель, сказал он, прекратило свое существование государство с 36-миллионным населением и армией более чем в 50 дивизий. Причина победы германской армии, по мнению Гитлера, состоит не только в героизме и самопожертвовании солдат, усовершенствовании боевой техники и высокой квалификации командного состава, но и, главное, в нежизнеспособности Польского государства.

На костях и крови немцев и русских, заявил Гитлер, без всякого учета исторических, этнографических и экономических условий было создано государство, не имевшее никакого права на существование».

Далее в заметке следовал немного вольный пересказ доклада фюрера. Отмечалось, что, по мнению нацистского вождя, «различие в режимах не может мешать совместной активной борьбе за мир», а пакт Молотова – Риббентропа «является поворотным пунктом в развитии германской внешней политики, основой для длительного и счастливого сотрудничества Германии и России в деле ликвидации очагов войны и обеспечения безопасности народов».

«Заключенное соглашение достаточно ясно показывает, что утверждения о германских планах экспансии на Украину, Урал, Румынию и т. д. являются выдумкой.

На востоке Европы усилиями Германии и России устанавливается спокойствие и мир», — констатировалось в материале «Правды».

Продлившаяся чуть больше месяца, с 1 сентября 1939 года, немецкая экспансия стоила Польше свыше 66 тыс. убитых военнослужащих, согласно послевоенным исследованиям. 2 тыс. из них пришлись на офицерский состав, пять жертв войны носили генеральские погоны. 133 тыс. польских военных получили ранения, 420 тыс. попали в плен, около 80 тыс. эвакуировались в прибалтийские страны, Румынию и Венгрию. Для сравнения, потери Польши в боях с Красной армией, переступившей советско-польскую границу 17 сентября, составили 3,5 тыс. военных и гражданских лиц.

Германия в ходе кампании лишилась, по разным оценкам, от восьми до 16,3 тыс. убитыми и около 30 тыс. ранеными.

Несмотря на разгром армии и фактическую оккупацию всей территории государства, официально Польша не капитулировала перед Германией. Помимо партизанского движения внутри страны, войну продолжали польские формирования в составе армий союзников.

При описании этих событий часто забывается или намеренно умалчивается об участии Словакии.

Союзница или, скорее, сателлит Третьего рейха, она ввела в Польшу три дивизии общей численностью 50 тыс. человек и поимела значительные дивиденды.

Участвуя преимущественно лишь в локальных стычках с поляками, словацкие подразделения почти не встречали серьезного сопротивления, потеряв лишь 18 военных убитыми и 46 – ранеными. При этом режиму Йозефа Тисо удалось вернуть земли, утраченные Чехословакией в результате конфликта с Польшей в 1920-1924 годах, а также по условиям Мюнхенского соглашения 1938 года.