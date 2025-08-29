29 августа — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Праздники и памятные даты в России и мире 29 августа
- День подразделений спецназа внутренних войск МВД России
В этот день в 1977 году была создана учебная рота специального назначения, на базе которой впоследствии возник знаменитый отряд спецназа «Витязь». Приуроченный к этому событию праздник установлен указом президента в 2006 году. Символом подразделения, отличающего его от других, является краповый берет. С 5 апреля 2016 года Внутренние войска МВД России входят в структуру Росгвардии.
- Международный день действий против ядерных испытаний
29 августа 1991 года указом президента Казахстана Нурсултана Назарбаева был закрыт Семипалатинский испытательный полигон, где за 40 лет провели почти 500 ядерных испытаний. В результате в регионе от радиоактивного загрязнения пострадали более 1,5 млн человек. В 1994 году все имевшееся на территории полигона ядерное оружие было вывезено. В 2009 году по инициативе Казахстана Генассамблея ООН учредила Международный день действий против ядерных испытаний.
На месте проведения последнего подземного ядерного испытания на Семипалатинском испытательном полигоне в Казахской ССР, 1991 годАлександр Лыскин/РИА Новости
- Международный день долголетия
Поводом для появления этого праздника стало открытие, сделанное учеными из Медицинской школы Гарварда в Массачусетсе. 29 августа 2001 года специалисты обнаружили последовательность из 10 генов, которая может хранить в себе секрет долголетия. Позже выяснилось, что делать поспешные выводы не стоит, так как генов, которые связаны с долголетием, сотни и далеко не все они напрямую влияют на продолжительность жизни. Кроме того, старение обусловлено не только генетически, но и многими другими факторами. Несмотря на то что повлиять на гены мы не можем, в наших силах создать условия для продления своей жизни. Например, врачи рекомендуют проходить диспансеризацию, чтобы обнаруживать болезни на ранней стадии.
- День рождения мотоцикла
Изобретение принадлежит немецкому инженеру и конструктору Готтлибу Даймлеру, который 29 августа 1885 года получил патент на первый в мире мотоцикл. Устройство под названием «керосиновая повозка для верховой езды Даймлера» было похоже на обычный велосипед, но с мотором, позволяющим ехать со скоростью до 12 км в час. Первые испытания провел Пауль, 17-летний сын изобретателя, 18 ноября 1885 года преодолевший около 10 км на новом транспорте. Любители мотоспорта отмечают этот праздник мотопробегами, фестивалями, байк-парадами и тест-драйвами новых моделей.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 29 августа в других странах
Праздник Циси (День влюбленных) — КНР. Китайский праздник влюбленных, который ежегодно отмечается в седьмой день седьмого месяца по лунному календарю. Поэтому его еще называют «Праздником двойной семерки».
День спорта — Индия. Дата связана с днем рождения Дхьяна Чанда Сингха, который в составе сборной Индии по хоккею на траве выигрывал золотые медали Олимпийских игр за Индию в 1928, 1932 и 1936 годах.
День посадки деревьев — Аргентина. В Аргентине одна из самых разнообразных экосистем в мире. Ежегодные мероприятия по посадке деревьев в этот день помогают преодолеть проблему вырубки лесов.
Религиозные праздники 29 августа
- Празднование в честь перенесения Нерукотворного Образа Иисуса Христа
Предание гласит, что в евангельские времена жил правитель города Эдессы Авгарь, страдавший от проказы. Он узнал о великих чудесах Христа и в надежде на исцеление отправил своего живописца Ананию в Палестину, чтобы тот запечатлел Мессию. В Иерусалиме Анания не смог приблизиться к Христу, так как во время проповеди его окружила большая толпа. Тогда он встал на высокий камень и попытался издалека написать портрет Мессии. Внезапно Иисус сам подозвал Ананию по имени и передал ему письмо, в котором пообещал прислать Авгарю своего ученика для исцеления. Потом Христос, омыв свое лицо, вытер его холстом, после чего на нем отпечатался его лик. Анания принес своему правителю письмо и нерукотворный образ, после чего Авгарь исцелился. С тех пор жители города много лет поклонялись нерукотворному изображению Христа, а в 944 году холст с почестями перенесли в Константинополь. Этому событию и посвящен праздник.
Народные праздники и приметы 29 августа
- Ореховый спас
На Руси этот день в церковь приносили созревшие орехи для освящения. Праздник выпадает на день перенесения Нерукотворного Образа Иисуса Христа, поэтому его еще называли Спасом на полотне. Торжество также именовали Хлебным Спасом: в регионах, где орехи не выращивают, принято было печь пироги из муки нового урожая. Наконец, еще одно название праздника — Третий Спас, так как он следует за Медовым (14 августа) и Яблочным (19 августа).
Приметы
Если удалось в этот день собрать хороший урожай орехов, то в следующем году будет много хлеба.
Брань, ссоры, выяснения отношений, драки — под строгим запретом.
Нельзя в этот день плохо обращаться с хлебом, даже если наступишь на крошку — жди неприятности.
Какие исторические события произошли 29 августа
- 1831 год — явление электромагнитной индукции было открыто Майклом Фарадеем.
- 1842 год — подписан Нанкинский мирный договор между Китаем и Великобританией, завершивший Первую опиумную войну.
- 1883 год — в Канаде презентовали первую в мире электроплиту.
- 1912 год — в Москве состоялось торжественное открытие музея-панорамы «Бородинская битва».
- 1929 год — дирижабль «Граф Цеппелин» успешно завершил первое кругосветное путешествие.
- 1949 год — на учебном Семипалатинском полигоне состоялось испытание первой советской атомной бомбы.
- 1982 год — открыт 109-й химический элемент периодической системы — Мейтнерий.
- 2001 год — обнаружен человеческий «ген долголетия».
- 2009 год — в день рождения Майкла Джексона и спустя два месяца после его смерти по всему миру прошла волна флешмобов памяти «Короля поп-музыки».
Флешмоб в память о Майкле Джексоне на Трафальгарской площади в Лондоне, в день его 51-го дня рождения, 29 августа 2009 г.Marco Secchi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Дни рождения и юбилеи 29 августа
- В 1632 году родился Джон Локк — английский философ, один из ключевых мыслителей эпохи Нового времени.
- В 1862 году родился Морис Метерлинк — бельгийский писатель, автор пьесы «Синяя птица».
- В 1868 году родился Михаил Покровский — советский историк-марксист.
- В 1936 году родился Джон Маккейн — американский политик, кандидат в президенты США от республиканцев на выборах 2008 года.
- В 1958 году родился Майкл Джексон — американский исполнитель, получивший славу короля поп-музыки.
Кто отмечает день рождения
- 67 лет исполняется Ольге Зарубиной — советской и российской певице, победительнице 3-го сезона шоу «Суперстар! Возвращение».
- 54 года исполняется Карле Гуджино — американской актрисе, известной по роли в серии фильмов «Дети шпионов».
- 43 года исполняется Марине Александровой— российской актрисе, известной по сериалам «Екатерина», «Мосгаз», «Бедная Настя».