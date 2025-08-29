29 августа — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

29 августа в России отмечают третий из летних Спасов — Ореховый, или, как его еще иногда называют, Хлебный. Среди светских праздников — День подразделений спецназа внутренних войск МВД РФ и Международный день действий против ядерных испытаний. Любители мотоспорта сегодня празднуют День рождения мотоцикла. Какие еще памятные даты и праздники отмечают 29 августа и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники и памятные даты в России и мире 29 августа

День подразделений спецназа внутренних войск МВД России

В этот день в 1977 году была создана учебная рота специального назначения, на базе которой впоследствии возник знаменитый отряд спецназа «Витязь». Приуроченный к этому событию праздник установлен указом президента в 2006 году. Символом подразделения, отличающего его от других, является краповый берет. С 5 апреля 2016 года Внутренние войска МВД России входят в структуру Росгвардии.

Международный день действий против ядерных испытаний

29 августа 1991 года указом президента Казахстана Нурсултана Назарбаева был закрыт Семипалатинский испытательный полигон, где за 40 лет провели почти 500 ядерных испытаний. В результате в регионе от радиоактивного загрязнения пострадали более 1,5 млн человек. В 1994 году все имевшееся на территории полигона ядерное оружие было вывезено. В 2009 году по инициативе Казахстана Генассамблея ООН учредила Международный день действий против ядерных испытаний.

close На месте проведения последнего подземного ядерного испытания на Семипалатинском испытательном полигоне в Казахской ССР, 1991 год Александр Лыскин/РИА Новости

Международный день долголетия

Поводом для появления этого праздника стало открытие, сделанное учеными из Медицинской школы Гарварда в Массачусетсе. 29 августа 2001 года специалисты обнаружили последовательность из 10 генов, которая может хранить в себе секрет долголетия. Позже выяснилось, что делать поспешные выводы не стоит, так как генов, которые связаны с долголетием, сотни и далеко не все они напрямую влияют на продолжительность жизни. Кроме того, старение обусловлено не только генетически, но и многими другими факторами. Несмотря на то что повлиять на гены мы не можем, в наших силах создать условия для продления своей жизни. Например, врачи рекомендуют проходить диспансеризацию, чтобы обнаруживать болезни на ранней стадии.

День рождения мотоцикла

Изобретение принадлежит немецкому инженеру и конструктору Готтлибу Даймлеру, который 29 августа 1885 года получил патент на первый в мире мотоцикл. Устройство под названием «керосиновая повозка для верховой езды Даймлера» было похоже на обычный велосипед, но с мотором, позволяющим ехать со скоростью до 12 км в час. Первые испытания провел Пауль, 17-летний сын изобретателя, 18 ноября 1885 года преодолевший около 10 км на новом транспорте. Любители мотоспорта отмечают этот праздник мотопробегами, фестивалями, байк-парадами и тест-драйвами новых моделей.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 29 августа в других странах

Праздник Циси (День влюбленных) — КНР. Китайский праздник влюбленных, который ежегодно отмечается в седьмой день седьмого месяца по лунному календарю. Поэтому его еще называют «Праздником двойной семерки».

День спорта — Индия. Дата связана с днем рождения Дхьяна Чанда Сингха, который в составе сборной Индии по хоккею на траве выигрывал золотые медали Олимпийских игр за Индию в 1928, 1932 и 1936 годах.

День посадки деревьев — Аргентина. В Аргентине одна из самых разнообразных экосистем в мире. Ежегодные мероприятия по посадке деревьев в этот день помогают преодолеть проблему вырубки лесов.

Религиозные праздники 29 августа

Празднование в честь перенесения Нерукотворного Образа Иисуса Христа

Предание гласит, что в евангельские времена жил правитель города Эдессы Авгарь, страдавший от проказы. Он узнал о великих чудесах Христа и в надежде на исцеление отправил своего живописца Ананию в Палестину, чтобы тот запечатлел Мессию. В Иерусалиме Анания не смог приблизиться к Христу, так как во время проповеди его окружила большая толпа. Тогда он встал на высокий камень и попытался издалека написать портрет Мессии. Внезапно Иисус сам подозвал Ананию по имени и передал ему письмо, в котором пообещал прислать Авгарю своего ученика для исцеления. Потом Христос, омыв свое лицо, вытер его холстом, после чего на нем отпечатался его лик. Анания принес своему правителю письмо и нерукотворный образ, после чего Авгарь исцелился. С тех пор жители города много лет поклонялись нерукотворному изображению Христа, а в 944 году холст с почестями перенесли в Константинополь. Этому событию и посвящен праздник.

Народные праздники и приметы 29 августа

Ореховый спас

На Руси этот день в церковь приносили созревшие орехи для освящения. Праздник выпадает на день перенесения Нерукотворного Образа Иисуса Христа, поэтому его еще называли Спасом на полотне. Торжество также именовали Хлебным Спасом: в регионах, где орехи не выращивают, принято было печь пироги из муки нового урожая. Наконец, еще одно название праздника — Третий Спас, так как он следует за Медовым (14 августа) и Яблочным (19 августа).

close Dream79/Shutterstock/FOTODOM

Три Спаса в августе — Медовый, Яблочный и Ореховый. Когда и как их отмечают Конец лета — время праздников, объединенных названием Спас, в которых переплелись церковные... 30 июля 08:55

Приметы

Если удалось в этот день собрать хороший урожай орехов, то в следующем году будет много хлеба.

Брань, ссоры, выяснения отношений, драки — под строгим запретом.

Нельзя в этот день плохо обращаться с хлебом, даже если наступишь на крошку — жди неприятности.

Какие исторические события произошли 29 августа

1831 год — явление электромагнитной индукции было открыто Майклом Фарадеем.

1842 год — подписан Нанкинский мирный договор между Китаем и Великобританией, завершивший Первую опиумную войну.

1883 год — в Канаде презентовали первую в мире электроплиту.

1912 год — в Москве состоялось торжественное открытие музея-панорамы «Бородинская битва».

1929 год — дирижабль «Граф Цеппелин» успешно завершил первое кругосветное путешествие.

1949 год — на учебном Семипалатинском полигоне состоялось испытание первой советской атомной бомбы.

1982 год — открыт 109-й химический элемент периодической системы — Мейтнерий.

2001 год — обнаружен человеческий «ген долголетия».

2009 год — в день рождения Майкла Джексона и спустя два месяца после его смерти по всему миру прошла волна флешмобов памяти «Короля поп-музыки».

close Флешмоб в память о Майкле Джексоне на Трафальгарской площади в Лондоне, в день его 51-го дня рождения, 29 августа 2009 г. Marco Secchi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дни рождения и юбилеи 29 августа

В 1632 году родился Джон Локк — английский философ, один из ключевых мыслителей эпохи Нового времени.

В 1862 году родился Морис Метерлинк — бельгийский писатель, автор пьесы «Синяя птица».

В 1868 году родился Михаил Покровский — советский историк-марксист.

В 1936 году родился Джон Маккейн — американский политик, кандидат в президенты США от республиканцев на выборах 2008 года.

В 1958 году родился Майкл Джексон — американский исполнитель, получивший славу короля поп-музыки.

Кто отмечает день рождения

67 лет исполняется Ольге Зарубиной — советской и российской певице, победительнице 3-го сезона шоу «Суперстар! Возвращение».

54 года исполняется Карле Гуджино — американской актрисе, известной по роли в серии фильмов «Дети шпионов».