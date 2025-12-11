На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский лыжник о Кубке мира: выше головы я не прыгну

Лыжник Коростелев о Кубке мира: выше головы я не прыгну
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Российский лыжник Савелий Коростелев поделился ожиданиями от дебюта на Кубке мира заявив, что выше головы он не прыгнет, передает «Матч ТВ».

«Выше головы я не прыгну. Отношусь к этому как к любому старту. Нельзя себя накручивать. Нужно выйти и сделать свою работу. Я надеюсь, что хорошо подготовился летом. И это позволит двигаться вперед», — сказал Коростелев.

Нейтральные статусы от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) получили лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Ближайший этап Кубка мира, на котором они смогут выступит, пройдет в швейцарском Давосе с 12 по 14 декабря.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Ранее в Норвегии нашли плюс в допуске российских лыжников на Кубок мира.

