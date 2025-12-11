В США призвали к жестким мерам против Зеленского после слов Трампа

США необходимо заставить президента Украины Владимира Зеленского завершить конфликт с Россией и провести президентские выборы. Об этом заявил бывший советник президента США Дональда Трампа Стив Кортес в соцсети X.

По мнению Кортеса, Трамп прав в том, что требует от Зеленского действий.

«Зеленский полностью коррумпирован, и Соединенные Штаты должны заставить его как положить конец войне, так и провести выборы в Украине!» — написал экс-помощник.

Администрация Трампа добивается от Украины скорого ответа на предложенный Вашингтоном мирный план. По информации Financial Times, американский президент хочет добиться урегулирования конфликта до католического Рождества (25 декабря — прим. ред.) и дал Зеленскому всего «несколько дней» на ответ. По мнению же европейских чиновников, для разрешения разногласий по ключевым вопросам могут потребоваться недели или месяцы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД России объяснили оттягивание Украиной принятия мирного плана Трампа.