На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуму внесен законопроект об особом статусе детского отдыха

В ГД внесут законопроект об оздоровительном отдыхе детей
true
true
true
close
matimix/Shutterstock/FOTODOM

Группа депутатов во главе с председателем Госдумы (ГД) Вячеславом Володиным внесет на рассмотрение законопроект об особом статусе детского отдыха, а также прямой ответственности глав регионов за организацию детской оздоровительной кампании. Об этом ТАСС сообщила вице-спикер ГД Ирина Яровая.

По ее словам, в этом документе депутаты поднимают уровень требований к работе «межведомственных комиссий по организации детского отдыха». Помимо этого, законопроект предполагает прямую ответственность субъектов РФ за организацию детского отдыха и их «включенность и заинтересованность в этой работе», уточнила Яровая.

«Оздоровление детей должно быть не только в названии «детская оздоровительная кампания», оно должно быть в содержании работы и в обеспечении условий в каникулярный период, »— отметила вице-спикер, подчеркнув, что в состав межведомственных комиссий планируют включать представителей региональных органов здравоохранения.

До этого в Госдуме предложили бесплатно обследовать детей на уровень витамина D и дальнейшее обеспечение бесплатными лекарственными препаратами или БАДами в лечебных дозах.

Ранее врач рассказал, сколько детей в России страдают избыточным весом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами