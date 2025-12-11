В Госдуму внесен законопроект об особом статусе детского отдыха

Группа депутатов во главе с председателем Госдумы (ГД) Вячеславом Володиным внесет на рассмотрение законопроект об особом статусе детского отдыха, а также прямой ответственности глав регионов за организацию детской оздоровительной кампании. Об этом ТАСС сообщила вице-спикер ГД Ирина Яровая.

По ее словам, в этом документе депутаты поднимают уровень требований к работе «межведомственных комиссий по организации детского отдыха». Помимо этого, законопроект предполагает прямую ответственность субъектов РФ за организацию детского отдыха и их «включенность и заинтересованность в этой работе», уточнила Яровая.

«Оздоровление детей должно быть не только в названии «детская оздоровительная кампания», оно должно быть в содержании работы и в обеспечении условий в каникулярный период, »— отметила вице-спикер, подчеркнув, что в состав межведомственных комиссий планируют включать представителей региональных органов здравоохранения.

