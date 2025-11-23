«Зарево и столб дыма». ВСУ атаковали Шатурскую ГРЭС в Подмосковье

Воробьев: в Шатуре восстанавливают теплоснабжение после атаки ВСУ на ГРЭС

Беспилотники ВСУ утром атаковали Шатурскую ГРЭС в Подмосковье, на объекте произошел пожар. Местные жители слышали не менее пяти взрывов. По информации МЧС, горели несколько трансформаторов. Сейчас ведутся работы по восстановлению подачи тепла в квартиры. За ночь ВСУ атаковали регионы РФ 75 беспилотниками, удар также пришелся по промышленной зоне в Рязани. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Украинские беспилотники атаковали Шатурскую ГРЭС в Подмосковье, сообщил губернатор региона Александр Воробьев в своем Telegram-канале.

«Часть дронов уничтожена силами ПВО, несколько упали на территорию станции. На объекте возник пожар, сейчас он локализован , экстренные службы продолжают работу», — отметил он.

В округ направили передвижные блочно-модульные котельные, чтобы поддержать теплоснабжение до полной стабилизации ситуации, подчеркнул глава региона. Воробьев уточнил, что электроснабжение в Шатуре не нарушено, специалисты оперативно переключились на резервные линии.

«Вода, канализация и электроснабжение в городе Шатура работают штатно. Принимаются все меры для оперативного восстановления теплоснабжения», — добавил он.

Сейчас проводится работа по ликвидации последствий атаки, сообщил глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий. По его словам, никто не пострадал.

«Жители в безопасности. Ситуация под контролем. Все оперативные службы на месте», — добавил он в своем Telegram-канале.

В 13:00 мск в Шатуре проведут совещание с участием всех служб, включая МЧС, чтобы определить дальнейшие шаги по восстановлению инфраструктуры.

Какое количество беспилотников ВСУ атаковали ГРЭС, не сообщается. Однако мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на подлете к столице в течение ночи и утром были сбиты три БПЛА.

На фоне атаки в аэропорту Жуковский, который находится в подмосковном Раменском, временно ограничивали взлет и посадку самолетов.

Что известно о Шатурской ГРЭС? Шатурская ГРЭС имени В.И. Ленина — одна из старейших электростанций в России, она основана в 1920 году. Станция работает на природном газе, ее мощность составляет 1500 МВт.



Шатурская ГРЭС обеспечивает энергоснабжение части Москвы и востока Подмосковья.

Очевидцы — об атаке на ГРЭС

При атаке ВСУ на Шатурскую ГРЭС произошло минимум пять взрывов, пишет SHOT. По информации Telegram-канала, местные жители видели «зарево и столб дыма».

«Очевидцы сообщили о четырех-пяти громких взрывах с 3:00 до 6:00 мск, сначала слышался гул дронов, затем сработала ПВО, после чего начался пожар», — рассказал «Главный региональный».

Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 7:05 мск, уточнило региональное управление МЧС России. Когда пожарные приехали на место, горели три трансформатора, площадь пожара составила 65 квадратных метров.

Для тушения возгорания привлекались 137 человек и 49 единиц техники.

Власти Украины атакой на Шатурскую ГРЭС пытались сорвать план американского президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта, считает военный эксперт Василий Дандыкин.

«Будут пытаться прорываться в Подмосковье и Москву. Это будет продолжаться. Зеленскому и Западу надо поддерживать свое реноме. Может быть, они считают это каким-то бонусом перед уточнением своих позиций по плану Трампа», — сказал он в беседе с NEWS.ru.

Дандыкин допустил, что ВСУ на фоне нехватки сил могут не только продолжать выборочные атаки с помощью БПЛА, но и устроить диверсию.

«Беспилотниками будут пытаться атаковать. Может быть, даже и диверсантов запускать. Те, которые где-то замаскировались, или те завербованные мерзавцы, которых еще не выловили. Как все будет развиваться, станет более ясно где-то на следующей неделе», — добавил он.

«Сначала подумали, что гром»

Всего над регионами России ночью уничтожили 75 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ. Больше всего БПЛА — 36 — сбили над акваторией Черного моря. Кроме того, десять беспилотников перехватили над Крымом.

В Рязанской области ночью сбили один украинский беспилотник, его фрагменты рухнули на территорию одной из промышленных зон, сообщил губернатор Павел Малков.

«Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия, которое оперативно ликвидировано. На месте работают оперативные службы, оценивается материальный ущерб», — отметил он в своем Telegram-канале.

Какое предприятие получило повреждения, не раскрывается. По предварительной информации, обошлось без пострадавших, добавил Малков.

По информации новостного портала Ya62.ru, громкий звук, напоминающий взрыв, произошел примерно в 1:08 мск.

«Сначала подумали, что гром, но у машин во дворе сработали сигнализации», — поделилась жительница Рязани.