Комбриг ВСУ довел украинскую военнослужащую до приступа

ТАСС: командир бригады ВСУ довел военнослужащую до сердечного приступа
Alina Smutko/Reuters

Командир 116-й отдельной бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) довел до сердечного приступа военнослужащую. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

По информации собеседника агентства, инцидент произошел в Сумской области. Виновник происшествия — полковник Максим Литвиненко. Источник уточнил, что он довел свою подчиненную до приступа своим неуважительным отношением. Женщину доставили в госпиталь, однако врачи не смогли ей помочь.

До этого в российских силовых структурах сообщили о неспособности большинства новобранцев из 80-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, которая находится в Сумской области, выполнять боевые задачи. Пополнение прибыло на линию боевого соприкосновения из учебного центра в городе Черновцы на юго-западе страны. Многие военнослужащие оказались травмированы, больны и слегли в медсанчасть. Как стало известно силовикам, в учебном центре новобранцев регулярно избивали инструкторы, а условия содержания были нечеловеческими.

Ранее на Украине подсчитали средний срок жизни мобилизованного в ВСУ.

