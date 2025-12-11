Командир 116-й отдельной бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) довел до сердечного приступа военнослужащую. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

По информации собеседника агентства, инцидент произошел в Сумской области. Виновник происшествия — полковник Максим Литвиненко. Источник уточнил, что он довел свою подчиненную до приступа своим неуважительным отношением. Женщину доставили в госпиталь, однако врачи не смогли ей помочь.

До этого в российских силовых структурах сообщили о неспособности большинства новобранцев из 80-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, которая находится в Сумской области, выполнять боевые задачи. Пополнение прибыло на линию боевого соприкосновения из учебного центра в городе Черновцы на юго-западе страны. Многие военнослужащие оказались травмированы, больны и слегли в медсанчасть. Как стало известно силовикам, в учебном центре новобранцев регулярно избивали инструкторы, а условия содержания были нечеловеческими.

