В Госдуме предложили давать медикам служебное жилье

Депутат Разворотнева предложила давать медикам служебное жилье с выкупом
Lipik Stock Media/Shutterstock/FOTODOM

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в беседе с агентством городских новостей «Москва» предложила предоставлять медицинским работникам служебное жилье с возможностью последующего выкупа.

Она пояснила, что инициатива направлена на привлечение и удержание специалистов в отрасли, где вопрос жилья играет ключевую роль.

Разворотнева напомнила, что в прошлом году аналогичное предложение поступало от властей Татарстана в отношении педагогов. Депутат отметила, что зарплата медиков, особенно в крупных городах, редко позволяет самостоятельно приобрести квартиру, поэтому развитие программы служебного жилья может стать решением этой проблемы.

По словам Разворотневой, сейчас служебное жилье предоставляется лишь на время работы сотрудника в организации. Она предложила рассмотреть схему, при которой жилье предоставляется на условиях найма с субсидированием части арендной платы государством или организациями, а спустя определённый срок работы — 10–15 лет — сотрудник мог бы выкупить квартиру. По мнению депутата, такая модель может быть актуальна не только для медиков, но и для других стратегических отраслей, например, предприятий ВПК.

Ранее стало известно, что в России усовершенствуют систему наставничества и целевого обучения в медвузах.

