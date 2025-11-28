Мощные взрывы и тревога всю ночь: дроны ВСУ атаковали Саратов, Воронеж и Москву

Над регионами России за ночь сбили 136 украинских беспилотников

Силы ПВО за ночь перехватили 136 украинских беспилотников над регионами России, сообщило Минобороны. В Воронежской области в результате атаки беспилотников были повреждены кровля жилого дома и АЗС. В городе Шахты Ростовской области при падении БПЛА повреждения получили несколько автомобилей, также были выбиты стекла в окнах и на балконах пятиэтажного дома. В Саратове очевидцы сообщали о мощных взрывах в небе на фоне воздушной тревоги.

В ночь на 28 ноября регионы России атаковали 136 украинских ударных беспилотников, сообщили в Минобороны.

Больше всего БПЛА — 46 — сбили в Ростовской области. В Саратовской области средства ПВО сбили 30 дронов, в Крыму — 29, еще 12 БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря. В Брянской области сбили шесть беспилотников, в Волгоградской — пять.

По два дрона ликвидированы в Воронежской и Московской областях, а также над акваторией Азовского моря. Еще по одному аппарату уничтожили в Курской и Калужской областях.

БПЛА в Москве

Над Москвой утром 28 ноября были уничтожены два украинских БПЛА, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Официальных данных о районе падения беспилотников и разрушениях не поступало. При этом мэр сообщил, что на месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы .

На фоне беспилотной опасности временные ограничения на прием и отправку воздушных судов вводились во Внуково, Шереметьево и Домодедово.

БПЛА в Ростовской области

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о перехвате целей над пятью районами Ростовской области, а также над Шахтами и Таганрогом.

«Силы ПВО отразили воздушную атаку, уничтожив и подавив БПЛА в Чертковском, Октябрьском сельском, Шолоховском, Миллеровском, Дубовском районах, Шахтах и Таганроге», — сообщил Слюсарь в Telegram.

В Шахтах из-за падения БПЛА пострадали несколько автомобилей. Один из БПЛА упал на пятиэтажный дом — выбило стекла в окнах и балконах. Жильцов эвакуировали. По словам очевидцев, дроны упали в районе микрорайона Артем в восточной части города.

В Таганроге осколками разрушенных БПЛА повреждены веранда и оконные стекла в двух жилых домах.

Воздушная тревога в Саратове

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в 1:19 мск сообщил, что в регионе объявлена опасность БПЛА.

«Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность», — написал он в Telegram.

Позднее канал «Саратов. Жесть» опубликовал видеозапись, сделанную очевидцем, с работой сирен воздушной тревоги. На видео слышно, как из громкоговорителей по городу проигрывается сообщение с просьбой укрыться в безопасном месте.

Очевидцы рассказали Telegram-каналу SHOT, что после 1:00 мск над Саратовом и Энгельсом были слышны «мощные взрывы». Также жители области сообщали о пролетах БПЛА в различных районах.

По словам местных жителей, «хлопки» и «звуки взрывов» были слышны до пяти часов утра. В Саратове также видели яркие вспышки во время сбития БПЛА.

Аэропорт Саратова закрыли на время тревоги, кроме того, план «Ковер» был введен в соседней Пензенской области.

Система РСЧС сообщила об отбое тревоги БПЛА в Саратовской области после 8 утра, также были сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в саратовском аэропорту Гагарин.

Атака на Воронеж

В Воронежской областью режим опасности БПЛА продолжался более семи часов . Губернатор Александр Гусев сообщил об угрозе беспилотников вечером 27 ноября, режим тревоги был снят в 6:08 мск.

По данным «TV Губерния. Воронеж», сообщалось о непосредственной угрозе удара БПЛА в Нововоронеже и Россошанском районе.

Позднее глава региона сообщил, что при перехвате БПЛА были повреждены жилой дом и здание автозаправочной станции.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — написал губернатор в своем Telegram.