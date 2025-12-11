Звезду сериала «Удивительная миссис Мейзел» насмерть сбил автомобиль

Актриса Венн Элтон Дэвис умерла в Манхэттене. Об этом сообщает New York Post.

Дэвис сбил «Кадиллак», когда она переходила дорогу. Водитель остался на месте происшествия. Он вызвал скорую и полицию. 60-летняя артистка была госпитализирована, но умерла в больнице из-за серьезных травм головы и тела.

Как отмечает New York Post, близкие, коллеги и соседи запомнили Дэвис светлым, добрым и очень активным человеком.

«Она занималась спортом, кажется, греблей. Она была очень жизнерадостной. Я видела ее всего несколько дней назад, и мы поздоровались. Боже мой, это так печально, это так шокирует, боже мой», — призналась соседка артистки.

Другой сосед рассказал изданию, что Дэвис работала сверхурочно, чтобы выйти на пенсию. Он отметил, что актриса жила одна со своей кошкой.

Дэвис работала на полную ставку сотрудницей таможни в Международном аэропорту имени Джона Кеннеди. Она также подрабатывала актрисой. В ее фильмографии 10 работ. Она снялась в проектах «Удивительная миссис Мейзел», «Стыд», «Спаси меня», «Новый Амстердам», «Обыкновенное сердце».

Ранее автор книги «Шопоголик» умерла после борьбы с раком мозга.