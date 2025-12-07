Комплексный подход. Государство создало условия для адаптации участников боевых действий

С 1 по 7 декабря в России прошла серия мероприятий, направленных на социальную, профессиональную и культурную интеграцию ветеранов СВО. В трех регионах стартовал образовательный проект «СВОй бизнес», в Калуге завершился всероссийский турнир по волейболу сидя, а 7 декабря в Москве состоялся гала-концерт фестиваля «Баллады Специальной военной операции». Эти инициативы демонстрируют системный подход государства к поддержке ветеранов: от предпринимательства и спорта до творческого самовыражения и общественного признания.

В России последовательно формируется поддерживающая среда для ветеранов СВО, помогающая им уверенно возвращаться к гражданской жизни. Государство создает условия, при которых каждый ветеран — независимо от состояния здоровья — может продолжать образование, осваивать новые профессии, развивать спортивные навыки и полноценно включаться в общественную жизнь.

Согласно позиции президента России Владимира Путина, люди, прошедшие через тяжелый боевой опыт, должны иметь доступ к возможностям самореализации и профессионального роста. Образовательные программы, форумы, спортивные турниры, центры подготовки и поддержки, а также общественные инициативы становятся площадками для диалога. На них обсуждают вопросы адаптации, профобучения, трудоустройства, физподготовки и полноценного досуга. Это системная и важная для страны работа: она помогает ветеранам почувствовать, что государство рядом и готово их поддержать.

Образование и предпринимательство

В Красноярском крае, Рязанской области и Дагестане 1 декабря стартовал пятидневный интенсив проекта «СВОй бизнес». Его участники — ветераны СВО и члены их семей — изучили основы предпринимательства, разрабатывали бизнес-планы и получили наставничество от действующих предпринимателей.

Проект реализуется с февраля 2025 года при поддержке «Единой России», «Опоры России» и Корпорации МСП. Обучение включает юридические аспекты, систему налогообложения и доступ к мерам господдержки через платформу МСП.РФ.

Программа проходит в три этапа: выбор направления и поиск финансирования, разработка бизнес-плана и передача профессиональных навыков от отраслевых экспертов. Предполагается, что до конца года инициатива охватит более 40 регионов, а число участников превысит 800 человек.

«При создании программы «СВОй бизнес» мы стремились разработать простые и применимые на практике обучающие модули. Они охватывают этапы от выбора инструментов для старта предприятия до непрерывной помощи профильных экспертов на этапе реализации. Ключевой аспект — не просто предоставить знания, которых сегодня хватает в открытых источниках, а обеспечить постоянное сопровождение опытным наставником, который поможет избежать ошибок», — рассказывала координатор партпроекта «Предпринимательство», депутат Госдумы Альфия Когогина.

Региональный координатор партпроекта «Предпринимательство» в Красноярском крае Егор Васильев подчеркнул, что успех в бизнесе — это всегда компетенции и коммуникации.

«Именно такая площадка сразу дает наставника в лице бизнесмена, связи и возможности для более успешного ведения своего дела. Компетенции пятидневного интенсива по разработанной программе — большой задел, чтобы потом вести свой бизнес, быть более успешным и благополучным. Люди заинтересованы и заряжены. Проект даст возможность самореализоваться тем, кто сегодня участвует в проекте», — сказал он.

Офицер аппарата начальника Генерального штаба ВС РФ Иван Мамаев, имеющий боевой опыт в зоне СВО с 2023 года, выразил поддержку инициативе и подчеркнул значение взаимодействия государства и бизнеса для развития страны.

Участники и ветераны СВО как никто другой понимают: чтобы страна шла вперед, нужно чтобы все отрасли, все направления работали в единой связке, были сплоченной командой. Это касается в том числе и связки «бизнес-государство».

Опираясь на свой опыт службы и стремление работать на благо России, Мамаев подчеркнул необходимость общего движения вперед.

«Нам необходим комплексный подход, охватывающий экономическое развитие, техническую независимость, инвестиции в человеческий капитал и социальную справедливость. Государство и бизнес должны идти рука об руку. Цели должны быть едины. Только когда будет единая связка государство-бизнес-общество, тогда мы будем двигаться исключительно вперед», — сказал он.

Спорт как инструмент реабилитации

В Калуге со 2 по 4 декабря прошел финал Всероссийского Кубка Защитников Отечества по волейболу сидя. Турнир собрал команды ветеранов СВО из разных регионов, включая Белгородскую область и Донецкую Народную Республику. Победу одержала команда Белгородской области, «серебро» завоевали дончане, «бронзу» — москвичи.

Волейбол сидя сейчас один из самых популярных видов спорта среди ветеранов СВО. Изначально он входил в программу общего кубка, но по инициативе самих участников был выделен в отдельное соревнование. Это подтверждает высокий спрос на адаптивные виды спорта среди ветеранов.

Начальник управления общественных проектов фонда «Защитники Отечества» Михаил Артамонов сообщил о планах развития направления.

«В этом году мы провели четыре окружных кубка Защитников Отечества на территории страны. В следующем мы также проведем четыре окружных кубка и подведем итог на всероссийском мероприятии, которое пройдет в четвертом квартале 2026 года. Запрос на занятия спортом и на адаптацию ветеранов через спортивные мероприятия крайне высок. Мы эти направления будем развивать и усиливать», — отметил он.

«Культурное» продолжение службы

В Москве 7 декабря состоится гала-концерт III всероссийского фестиваля «Баллады специальной военной операции — время выбрало нас». На сцене прозвучат песни, созданные действующими участниками и ветеранами СВО, их родными, волонтерами и очевидцами событий. Произведения посвящены подвигу российских воинов, силе и любви тех, кто их ждет.

В концертном зале соберутся раненые бойцы, проходящие лечение в госпиталях Минобороны, ветераны СВО, члены их семей и семьи погибших, представители ветеранских общественных организаций и молодежь. Традиционно на сцене вместе с лауреатами фестиваля выступят звезды российской эстрады.

Фестиваль является важной культурной площадкой и вносит значимый вклад в сохранение исторической памяти об СВО, ее героях, испытаниях, выпавших на долю фронтовиков, членов их семей, волонтеров и мирного населения, а также в патриотическое воспитание молодежи.

Фестиваль продолжает традицию, заложенную на втором гала-концерте 6 августа 2025 года. Одной из самых известных композиций ветеранов, которые там прозвучали, стала баллада «Мы русские — с нами Бог!» Алексея Неумывакина в исполнении хора «Русский Формат». Песня, основанная на реальных историях бойцов казачьей бригады «Терек», быстро обрела народную поддержку благодаря своей искренности.

В песне звучат живые голоса тех, кто и сегодня стоит за родину. Название «Мы – русские, с нами Бог» стало боевым девизом, напоминанием, что за плечами – тысячелетняя история, православная вера и несгибаемый дух русского воинства.

Еще одной заметной работой стала песня «Любовь не знает расстояний», написанная женой участника СВО Анастасией Лапиной.

«Мой муж – участник специальной военной операции, он находится там с первых дней, и мы очень ждем его возвращения. Слова в песне подчеркивают важность его в моей жизни! Любовь не знает расстояний, не знает никаких границ. Эти слова дают силу и любовь. Эта песня, безусловно, посвящена любви. Любви, которая таится в душе каждого из нас, которая является движущей силой, вдохновляющей на жизнь и веру в победу», — рассказала она о своей песне.

Фестиваль играет важную роль в сохранении исторической памяти и патриотическом воспитании молодежи, объединяя участников СВО, их семьи, ветеранские организации и широкую общественность.