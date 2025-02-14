Захарова: Украина спланировала провокацию на ЧАЭС перед конференцией в Мюнхене

В ночь на 14 февраля в новый саркофаг Чернобыльской АЭС, защищающий поврежденный четвертый реактор станции, влетел беспилотник. Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила власти Украины в провокации и связала случившееся с началом Мюнхенской конференции по безопасности.

Ночной удар

В МАГАТЭ сообщили, что атака на Чернобыльскую АЭС произошла 14 февраля около 2:00. Сотрудники агентства находились на станции и услышали взрыв. Он произошел возле саркофага над разрушенным энергоблоком.

Представители МАГАТЭ обследовали поврежденный участок саркофага. По их информации, оболочка реактора не пострадала. Уровень радиации на ЧАЭС — в пределах нормы.

Поспешили обвинить Россию

Президент Украины Владимир Зеленский, прибывший на Мюнхенскую конференцию по безопасности заявил, что удар по Чернобыльской АЭС могут признать терактом.

«В настоящее время радиационный фон не повышался, и за этим постоянно следят», — отметил он.

Зеленский сообщил, что пожар на станции уже потушили, саркофаг получил существенные повреждения. Он подчеркнул, что это укрытие Украина строила вместе с США, европейскими государствами и «со всеми, кто хочет настоящей безопасности для людей».

Глава Офиса украинского президента Андрей Ермак обвинил в ударе по Чернобыльской АЭС Россию.

«Много информации сегодня предоставим нашим американским партнерам об ударе России по ЧАЭС, о том, как они постоянно запускают дроны через Чернобыльскую зону, об угрозах укрытия и ядерной безопасности, которую они несут», — написал он в Telegram-канале.

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По его словам, на Мюнхенской конференции по безопасности после новости об атаке на ЧАЭС «все очень злые». Ермак добавил, что в защиту станции много денег и усилий вложили США.

«Строительство [нового саркофага] завершили, когда президентом США был Дональд Трамп», — резюмировал глава офиса Зеленского.

Депутат Рады Артем Дмитрук написал в Telegram-канале, что за атакой на ЧАЭС стоит команда Владимира Зеленского.

«А по дрону, который атаковал Чернобыльскую АЭС, у меня только один вопрос: пульт был в руках у Зеленского или Ермака?» — задался вопросом парламентарий.

Провокации Киева

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал провокацией Киева заявления об атаке России на Чернобыльскую АЭС.

«Я не располагаю точной информацией, но не может быть и речи, чтобы [российские военные] наносили удары по инфраструктуре ядерной энергетики. Любые такие утверждения не соответствуют действительности. Российские военные не делают этого, скорее всего, речь идет о провокации, чем не гнушается заниматься киевский режим», — заявил Песков.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также назвала случившееся провокацией ВСУ. Она предположила, что это не последний шаг, направленный на подрыв ядерной и физической ядерной безопасности.

«Провокация на объекте «Укрытие» ЧАЭС — это очевидное продолжение безрассудных и преступных действий киевского режима, который прекрасно отдает себе отчет в том, что творит», — подчеркнула Захарова.

Она напомнила, что ранее Россия неоднократно предупреждала о подготовке украинскими властями подобных провокаций.

«Все это подтверждает, что атомные технологии в руках преступного режима Зеленского — это серьезная угроза международному миру и безопасности», — резюмировала Захарова.

Она связала удар дрона по ЧАЭС с началом Мюнхенской конференции по безопасности. По ее словам, представители Украины всегда посещают мероприятие «с различными информационными поводами и перформансами», а удар по станции стал одной из подобных провокаций.

«Теперь <...> Зеленский <...> повысил ставки, но на самом деле я бы сказала, что он еще пробил дно», — заключила Захарова.