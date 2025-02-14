В Кремле прокомментировали атаку БПЛА на Чернобыльскую АЭС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что российские военные якобы атаковали саркофаг четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС, назвав эти заявления провокацией Киева. Об этом представитель Кремля заявил в ходе брифинга.

«Я не располагаю точной информацией, но не может быть и речи, чтобы [российские военные] наносили удары по инфраструктуре ядерной энергетики. Любые такие утверждения не соответствуют действительности. Российские военные не делают этого, скорее всего, речь идет о провокации, чем не гнушается заниматься киевский режим», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердили, что в ночь на 14 февраля на Чернобыльской АЭС произошел взрыв на новом саркофаге, который защищает поврежденный четвертый реактор. По данным ведомства, около 1:50 по местному времени сотрудники агентства находились на Чернобыльской площадке и услышали взрыв со стороны саркофага над разрушенным энергоблоком. По их данным, беспилотник врезался в крышу саркофага.

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что удар беспилотного летательного аппарата по Чернобыльской атомной электростанции разозлил всех участников Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит 14 февраля.

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