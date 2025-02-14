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В Кремле прокомментировали атаку БПЛА на Чернобыльскую АЭС

Песков назвал провокацией Киева заявления об атаке РФ на Чернобыльскую АЭС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что российские военные якобы атаковали саркофаг четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС, назвав эти заявления провокацией Киева. Об этом представитель Кремля заявил в ходе брифинга.

«Я не располагаю точной информацией, но не может быть и речи, чтобы [российские военные] наносили удары по инфраструктуре ядерной энергетики. Любые такие утверждения не соответствуют действительности. Российские военные не делают этого, скорее всего, речь идет о провокации, чем не гнушается заниматься киевский режим», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердили, что в ночь на 14 февраля на Чернобыльской АЭС произошел взрыв на новом саркофаге, который защищает поврежденный четвертый реактор. По данным ведомства, около 1:50 по местному времени сотрудники агентства находились на Чернобыльской площадке и услышали взрыв со стороны саркофага над разрушенным энергоблоком. По их данным, беспилотник врезался в крышу саркофага.

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что удар беспилотного летательного аппарата по Чернобыльской атомной электростанции разозлил всех участников Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит 14 февраля.

Ранее «Газета.Ru» писала, есть ли жизнь в городе-призраке Припять.

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