«Женщину с балкона выкинуло»: под Тулой при взрыве газа частично обрушился жилой дом

В поселке Куркино Тульской области в многоквартирном доме взорвался бытовой газ, в результате чего частично обрушился подъезд, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале.
По словам главы региона, в первом подъезде частично обрушилась кровля, перекрытия второго и третьего этажей, торцевая стена. Судя по кадрам с места происшествия, в трехэтажном доме первого подъезда практически нет. Некоторые жильцы уехали к родственникам, но власти дополнительно организовали пункт временного пребывания в школе. Кроме того, жители могут бесплатно разместиться в гостинице.
«По оценке экспертов, жильцы двух подъездов, которые не пострадали, смогут вернуться в свои квартиры после возобновления подачи ресурсов — газа, воды, тепла и электричества. Ресурсоснабжающие организации сейчас занимаются этим. Поврежденный подъезд будем разбирать, а после получения окончательного заключения экспертов приступим к его восстановлению», — уточнил Миляев.
На место происшествия приехали глава администрации Геннадий Калина, зампред регионального правительства Игорь Казенный и губернатор Миляев. Калина в своем Telegram-канале добавил, что после разбора завалов жителям разрешат собрать личные вещи, если это будет безопасно.
«В дальнейшем, личные вещи, которые не удастся вынести сразу, можно будет забрать в здании администрации района, где для них будет организовано охраняемое хранение», — добавил Калина.
Пострадавшие
По данным Миляева, первая бригада скорой помощи прибыла на место через 12 минут после инцидента. Всего туда направили семь бригад. Медики на месте оказали помощь двум пострадавшим с травмами средней степени тяжести, затем их отвезли в Ефремовскую больницу. Позднее туда госпитализировали еще двух пострадавших.
Сотрудники экстренных служб не нашли людей под завалами, уточнил Миляев.
Точное число пострадавших еще устанавливают.
«Грохнуло, но слава Богу все живы»
Жители дома рассказали 71.ru, что незадолго до взрыва они почувствовали запах газа, поэтому вызвали службы. Специалисты установили, что утечка произошла в квартире на первом этаже. Проживающий там мужчина отказался впустить газовиков, но открыл им окно. Специалисты произвели необходимые измерения и выяснили, что в квартире высокая загазованность, но мужчина все равно не открыл дверь. По словам соседей, владелец квартиры выпивает. До инцидента он два дня был в запое.
«Газовщики полезли в подвал, перекрывать газ ему. Ну, тут и грохнуло! Женщину с третьего этажа аж с балкона выкинуло. Слава Богу, живы все», — сказал местный житель.
Соседи утверждают, что раздался громкий хлопок. В это время многие спали, они выскочили на улицу и увидели, что «полдома снесено».
В пресс-службе СУ СК по Тульской области также сообщили, что взрыв бытового газа произошел во время проведения ремонтных работ. По факту случившегося возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Криминалисты уже осмотрели место происшествия, в ближайшее время проведут судебные экспертизы.
Власти региона намерены узнать точную причину произошедшего, чтобы не допустить подобных случаев в будущем.