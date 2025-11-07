Стая чаек и ошибки экипажа. Что привело к аварийной посадке Airbus и «чуду в кукурузном поле»

Межгосударственный авиационный комитет опубликовал финальный отчет об аварийной посадке борта «Уральских авиалиний», которую СМИ прозвали «чудом в кукурузном поле». В нем говорится, что причиной ЧП стало столкновение самолета со стаей чаек. В то же время экипаж допустил при взлете ряд ошибок, потому что реальная ситуация отличалась от той, что пилоты отрабатывали на тренажере. Ранее летчиков наградили и про них сняли фильм под названием «На солнце, вдоль рядов кукурузы», однако МАК нашел в их действиях «явные признаки дезорганизации».

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал финальный отчет об аварийной посадке самолета Airbus A321-211 авиакомпании «Уральские авиалинии» на кукурузном поле в Подмосковье, которая произошла в 2019 году. Об этом сообщило агентство ТАСС.

В отчете сказано, что самолет начал взлет в 6:12. Сразу после отрыва от полосы борт столкнулся со стаей чаек: в левый двигатель попало как минимум три птицы, в правый — как минимум одна.

При этом двигатели продолжали работать, однако их общая тяга оказалась недостаточной для взлета. В связи с этим экипаж перевел двигатели в режим «взлет — уход на второй круг». Тяга почти выросла до значения, позволявшего набрать высоту. Однако после этого один из двигателей был переведен на малый газ, и суммарная тяга вновь упала.

Экипаж попытался продолжить взлет, однако не смог набрать высоту. В 6:15 самолет приземлился на кукурузное поле в 5 км от взлетной полосы.

Причина аварийной посадки

В документе говорится, что причиной ЧП стало столкновение борта со стаей чаек. Их появление в районе аэропорта Жуковский объяснили свалками и водоемами в округе.

«[Столкновение с птицами] привело к механическим повреждениям обоих двигателей, снижению их суммарной располагаемой тяги до величины, меньшей тяги одного исправного двигателя на режиме FLEX 49 (режим, на котором выполнялся взлет), невозможности продолжения полета при фактической конфигурации самолета (неубранное положение шасси) и вынужденному приземлению вне аэродрома», — уточняется в тексте.

Действия экипажа

Однако в то же время экипаж допустил при взлете ряд ошибок из-за психоэмоционального напряжения, хотя пилоты не впали в ступор. Так, командир воздушного судна Дамир Юсупов в ходе опроса признал, что экипаж не убрал шасси. Результаты моделирования показали, что в этом случае борт не смог бы набрать высоту без потери скорости. Однако даже при убранных шасси скорость лайнера все равно была бы ниже необходимой.

«Столкновение с птицами произошло сразу после отрыва на скорости на примерно 15 узлов больше V1 (скорость принятия решения о продолжении или прекращении взлета) и тогда, когда правый двигатель все еще выдавал тягу; самолет мог лететь, и у экипажа не было оснований подозревать дальнейшее ухудшение летных характеристик/летного качества, основной причиной которого явилось шасси, остававшееся в выпущенном положении», — приводится в отчете позиция французского Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации.

В отчете МАК уточняется, что действия экипажа, а в частности командира воздушного судна, имели «явные признаки дезорганизации, непоследовательности и хаотичности, то есть частичной потери работоспособности». Это произошло потому, что реальная ситуация отличалась от той, что пилоты отрабатывали на тренажерах.

Чудо в кукурузном поле

Аварийная посадка самолета «Уральский авиалиний», которую СМИ позже назвали «чудом в кукурузном поле», произошла 15 августа 2019 года. На борту в тот момент находились 233 человека, среди которых было 226 пассажиров. В результате инцидента никто не погиб. Также экипажу удалось избежать возгорания воздушного судна, хотя баки с топливом были полные, так как самолет только вылетел с аэродрома.

Президент РФ Владимир Путин впоследствии присвоил звания Героев России посадившим борт пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину. Сам инцидент лег в основу фильма режиссера Сарика Андреасяна «На солнце, вдоль рядов кукурузы». Главную роль командира воздушного судна в картине сыграл Егор Бероев.