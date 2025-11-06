Энергия молодости: как «Большая перемена» превращает идеи школьников в реальные проекты

В Международном детском центре «Артек» прошла торжественная церемония закрытия финала «Большая перемена» — самого масштабного конкурса для детей и подростков в России. 5 ноября в «Артек-Арене» назвали имена победителей среди школьников 8–10-х классов. Как «Большая перемена» превращает мечты ребят в персональные карьерные траектории и задает ориентиры образовательной политики — читайте в «Газете.Ru».

Так держать!

Финал конкурса «Большая перемена» для школьников 8–10-х классов проходил с 1 по 5 ноября в Международном детском центре «Артек». Сюда съехались ребята со всех регионов — авторы учебных и социальных инициатив, технологических разработок, творческих и исследовательских идей. Участие в нем приняли 1500 старшеклассников.

Для финалистов подготовили насыщенную просветительскую программу с деловыми играми, мастер-классами, командными тренингами и интерактивными встречами с ведущими экспертами из образования, науки, медиа, креативных индустрий и спорта.

«Большая перемена» неизменно привлекает внимание и высшего руководства страны. Президент России Владимир Путин регулярно встречается с финалистами, знакомится с их разработками и инициативами. Конкурс стал площадкой прямого диалога молодежи и власти о том, какие навыки и решения нужны стране.

На церемонии награждения победителей первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко торжественно огласил приветственное послание Владимира Путина:

«Тема нынешнего, шестого сезона — «От мечты к свершениям» — точно и емко отображает саму идею конкурса. Он объединяет талантливых ребят, открывает перед ними пространство возможностей, дружбы и созидания, помогает найти единомышленников, реализовать перспективные начинания, выбрать свой путь в жизни.

Подчеркну, все финалисты достойно проявили себя в самых разных состязаниях, смогли предложить по-настоящему вдохновляющие решения, показали, что умеют мыслить нестандартно, работать индивидуально и в команде, быть лидерами и упорно идти к намеченной цели. Так держать!»

Экосистема возможностей, а не разовый конкурс

«Большая перемена» за шесть лет выросла в живую экосистему со своим сообществом, наставниками и партнерами. Здесь не ограничиваются дипломами: участников учат собирать команду, защищать идеи, считать бюджет, находить союзников и доводить проекты до результата. Вместо формальных этапов — яркие «вызовы»: инженерные, творческие, медийные, историко-культурные. Каждый работает как тест-драйв профессии и дает шанс проверить себя в деле.

«Когда я в самый первый раз подавала заявку, я даже представить не могла, что через несколько лет уже смогу легко общаться со своими сверстниками, не бояться брать ответственность за серьезные задачи и действительно быть уверенной в своих силах. «Большая перемена» позволила мне раскрыться, понять, что мой потенциал огромен, что я своими идеями могу развивать свой город, регион и даже Россию», — рассказывает финалистка конкурса Дарья Макаренко.

close Константин Михальчевский/РИА Новости

Шестнадцатилетняя Дарья из Красноярского края с раннего детства занимается театром и мечтает связать жизнь с кино — планирует поступать на актрису. Она творческая и разносторонняя: пишет музыку, поет и танцует. В конкурсе по направлению «Твори» представила свой проект «Дело чтения», который скоро будет реализован в ее школе.

Лучшие проекты не остаются на бумаге — их внедряют в школах, городах и регионах. Уже видно, как идеи превращаются в полезные решения: запускаются школьные медиацентры, IT-сервисы для волонтеров, образовательные игры и квесты, появляются прототипы «умных» экологических устройств, обновляется навигация в школьных музеях, работают волонтерские штабы, клубы по медиаграмотности и другие творческие кружки.

«Большая перемена» объединяет инициативны и неравнодушных школьников, которые превращают мечты в реальные дела. Одна из них — Милана Уланова из Архангельска. Она волонтер сразу в нескольких направлениях: помогает в культурных проектах, участвует в экологических акциях, работает с медиа и инициативами исторической памяти, увлекается северными ремеслами — ткачеством и художественной обработкой бересты.

Ее проект «Путешествие на велосипедах по столице Серебряного ожерелья России — Сольвычегодску!» развивает туризм в регионе. Также он помогает привлекать внимание молодежи к профессии экскурсовода, предлагая увидеть Архангельскую область по‑новому.

«Я выбрала вызов «Познавай Россию!», потому что являюсь заядлым путешественником и люблю открывать для себя нашу страну в новых красках. Участие в «Большой перемене» подарило мне новый глоток жизни! Я обрела друзей со всей страны! Мы вместе участвуем в проектах, приезжаем друг к другу в гости и проводим экскурсии по родным городам. Я безумно благодарна конкурсу за активную и насыщенную жизнь!», — делится Милана.

В Год защитника Отечества и в год 80‑летия Победы в Великой Отечественной войне участники представляли проекты по теме «Памяти поколений». Среди них и Анастасия Демченкова из Смоленска.

«Я рада, что конкурс раскрыл меня с новой стороны и я нашла много новых друзей. Для меня это очень важно, потому что в будущем я хочу развиваться в социальной сфере, помогать людям, вдохновлять окружающих меня людей. Уже сегодня я автор проекта «Первые о СВОих героях», в рамках которого мы с командой рассказываем о героях ВОВ и СВО смоленским школьникам, снимаем видеоролики о людях, совершивших настоящие подвиги. Считаю, что каждый должен знать историю своей страны и ее героев», — рассказала Анастасия Демченкова.

Единая тема шестого сезона — «От мечты к свершениям» — подарила участникам редкий шанс: не просто рассказать о своей заветной мечте, но и вместе с командой сделать к ней первый реальный шаг.

А также поразмышлять о том, как можно помогать людям по всему миру воплощать их мечты в жизнь. Здесь желания перестают быть словами и превращаются в планы, действия и вдохновляющие истории.

«В конкурсе «Большая перемена» я выбрала вызов «Открывай новое», так как в будущем я собираюсь стать ученым и отправляться в научные экспедиции в море. Для меня «Большая перемена» — это шанс найти единомышленников и друзей из разных регионов нашей страны. Я очень хочу стать океанологом, планирую посвятить свою жизнь морю.

Уверена, что у меня все получится ведь в нашей стране есть много возможной для тех, кто хочет реализовать себя», — говорит Варвара Шорохова, финалистка конкурса «Большая перемена» из Калининграда.

Молодежь выбирает Россию: ценности, возможности, будущее

Истории Анастасии, Варвары, Дарьи и Миланы — лишь небольшой фрагмент общей картины. Сегодняшние школьники демонстрируют беспрецедентный патриотизм.

По данным социологов, 97% из них гордятся Россией, и каждый второй за последний год стал ощущать эту гордость еще сильнее. 83% подростков в возрасте 12–18 лет довольны жизнью в стране, а 91% связывают свое будущее с Родиной: хотят жить, учиться, развиваться и работать здесь.

Это подтверждают и данные ВЦИОМ: по мнению большинства россиян, в стране и их регионах созданы благоприятные условия для самореализации молодежи.

Важно, что формирование ценностных ориентиров у молодежи происходит органично — без давления и искусственных конструкций. Школьники и студенты самостоятельно приходят к осознанному выбору в пользу России, ее культурных кодов, традиций и общественных идеалов.

Осваивать новые навыки, реализовывать свой творческий и личностный потенциал, создавать базу для успешного будущего молодые россияне сегодня могут благодаря многочисленным проектам. «Россия — страна возможностей», «Движение Первых», РО «Знание» и Росмолодежь открывают перед молодыми людьми двери в науку, предпринимательство, творчество и волонтерство.

close Большая перемена/VK" class="item-image" loading="lazy"> Большая перемена/VK

Например, абсолютное большинство школьников, вступивших в «Движение Первых», по данным исследования ВЦИОМ, заявили, что с большой вероятностью порекомендуют друзьям последовать их примеру.

Для многих школьников и студентов точками притяжения становятся молодежные центры. За последние три года по всей стране создано свыше 150 новых пространств, где под руководством опытных наставников бесплатно можно заниматься творчеством, спортом, волонтерством и даже предпринимательством.

Только в этом году центры открылись в шести регионах — в их запуске лично участвовал Владимир Путин. К 2030 году, в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», число подобных центров увеличится.

Таким образом, ориентирами образовательной политики России можно назвать гражданственность и патриотизм, личностное развитие и профнавигацию, равный доступ к возможностям для каждого ребенка. Это помогает сформировать у молодежи устойчивую мотивацию учиться, созидать и строить будущее страны, опираясь на культурные коды, ответственность и практический опыт.