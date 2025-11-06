Трезвое решение: Вологодская область укрепила курс на ЗОЖ и спорт

В Вологодской области реализуется масштабная программа по оздоровлению общества и укреплению демографического потенциала. За полтора года в регионе закрылись сотни торговых точек, специализировавшихся на продаже алкоголя и вейпов. Что пришло им на смену и как в субъекте поддерживают малый бизнес — в материале «Газеты.Ru».

Здоровая трансформация

В Вологодской области ведется системная работа по ограничению розничной продажи алкогольной продукции в соответствии с реализацией закона, инициированного главой региона Георгием Филимоновым и поддержанного депутатами областного Законодательного собрания.

На старте законодательной инициативы, 1 марта 2025 года, в регионе функционировало 610 алкомаркетов. За восемь месяцев действия областного закона, по состоянию на 31 октября 2025 года, из них закрылись или сменили название и ассортимент 407 алкомаркетов.

Правительство Вологодской области берет на себя заботу о трудоустройстве всех, кто высвобожден вследствие закрытия алкомаркетов, и предлагает перейти в федеральные сети или другие торговые точки.

Кроме того, активно поддерживает малый и средний бизнес, который уходит от торговли алкоголем и создает новые точки притяжения для вологжан и гостей региона. Для этого была создана программа «5:3:3», направленная на помощь предпринимателям в перепрофилировании алкомаркетов и «наливаек» в заведения общественного питания, а теперь еще и в точки продажи розничной продукции «Настоящий Вологодский продукт».

На создание новых и модернизацию существующих точек субъектам МСП предоставляется льготный займ до 5 млн рублей под 3% годовых на три года.

С крупными сетями достигнуты договоренности относительно того, что их торговые точки на территории Вологодской области переформатируются в продуктовые магазины у дома. Так, магазины компании «Бристоль» переформатируются в «Б-Продукты», «Северный градус» — в «Каждую покупку в радость».

Готовность переформатировать свои торговые объекты в продуктовые магазины шаговой доступности с алкогольной лицензией выражает и сеть «Красное и Белое». В обновленных торговых точках будет размещено не более 20% алкогольной продукции в общем объеме товаров, а торговля алкоголем будет производиться только в отдельном зале и только в обозначенные областным законом часы, дни.

Также в Вологодской области ведется активная работа по профилактике рынка вейп-продукции.

Инициатива стартовала 9 июня 2025 года — именно с этого дня в регионе начали проводить профилактические мероприятия с использованием доступных правовых инструментов.

Речь идет об ограничении торговли вейпов вблизи образовательных и жилых домов на основании действующих областных законов. На старте инициативы в регионе работало 316 подобных торговых точек, из них 163 уже прекратили свою деятельность на момент 31 октября 2025 года. За октябрь 2025 года в регионе закрылись 11 мест продажи вейпов.

Без повторения ошибок

При подготовке закона был учтен опыт подобных инициатив в прошлом, в том числе антиалкогольная кампания 80-ых годов, и приняты меры для нейтрализации возможных рисков, которые так и не привели к чрезмерному всплеску нелегальной торговли и росту распространения суррогатной продукции. Точечные случаи находятся на особом контроле правоохранительных органов и отрабатываются в рамках правового поля.

Ажиотажа по поводу новых правил продажи алкогольной не наблюдается, потому что люди, в своем большинстве, относятся с полным пониманием к этой законодательной инициативе.

Увеличения закупок на самогонные аппараты не наблюдается, как и широкого распространения домашнего производства алкоголя. Если говорить об «алкотакси», то за незаконную продажу и доставку алкоголя агрегаторы лишают водителей лицензии.

Также в Вологде работают тайные покупатели, которые после покупки алкоголя у таксиста сообщают об этом факте руководству агрегатора, после чего начинается проверка. Правительство Вологодской области совместно с региональным управлением МВД регулярно проводит рейды по выявлению правонарушений.

Работа госструктур дополняется специальным чат-ботом, куда неравнодушные граждане сообщают о нелегальной продаже спиртного.

Первые результаты

По данным на 1 октября 2025 года, зафиксировано снижение объема реализации алкоголя на 35,1% в алкомаркетах и на 19,3% в целом по Вологодской области.

Также зафиксировано снижение объема реализации алкоголя в перерасчете на безводный спирт на человека: если с марта по сентябрь 2024 года этот показатель составлял 6,3 литра, то с марта по сентябрь 2025 года уже 5,3 литра — цифра полностью коррелируется с отчетом системы ЕГАИС и данными Росалкогольрегулирования.

Есть и другие промежуточные результаты реализации новых правил продажи алкогольной продукции с 1 марта 2025 года: на 80% сократилось число случайных отравлений алкоголем, на 66,7% сократилось число смертей от отравления алкоголем, на 29,8% снизилось число пациентов с алкогольными психозами и на 50% снизилось число пациентов, поступивших с алкогольным опьянением в больницы.

Число ДТП с пострадавшими с участием водителей в состоянии опьянения на территории региона снизилось в целом на 23%, в будни — на 36%.

С 1 марта 2026 года в Вологодской области планируется ужесточить правила продажи алкогольной продукции в многоквартирных домах. Соответствующий законопроект уже разработан и в настоящее время проходит стадию согласования. Под запрет попадет продажа спиртного там, где площадь торгового зала менее 200 м², размещение алкоголя в прикассовой зоне, реализация спиртного в торговых точках и объектах общепита на цокольных этажах.

Инициатива направлена на борьбу с «наливайками», на которые до сих поступает много жалоб со стороны вологжан. При этом, по состоянию на 31 октября 2025 года, из 87 «наливаек» в Вологде и Череповце на контроле остается 42 точки, а в районных центрах закрылись три «наливайки» — в Устюжне, Шексне и Череповецком районе.

Для семьи и для жизни

Ограничение продажи алкоголя — часть комплексной политики народосбережения, нацеленной на выход из депопуляции.

В Вологодской области запущена демографическая программа губернатора «Семья — оплот Русского Севера». Она направлена на повышение рождаемости в регионе, а также улучшение качества жизни семей с детьми. Предоставляется единовременная выплата в размере 100 тыс. рублей при рождении первого ребенка женщиной в возрасте до 25 лет и региональный маткапитал «Большая семья» в размере 150 тыс. рублей при рождении четвертого и каждого последующего ребенка.

Многодетным семьям положена выплата в размере 500 тыс. рублей на улучшение жилищных условий, а одному из родителей-студентов в возрасте до 25 лет при рождении ребенка оплачиваем стоимость обучения до 91 тысяч рублей.

Также реализуется проект «Защити меня сегодня»: медикам выплачивают 5 тыс. рублей за отказ от аборта и 25 тыс. рублей при рождении ребенка.

Вологодская область также включилась в реализацию нового национального проекта «Семья», который инициировал президент Российской Федерации Владимир Путин. При рождении третьего или последующего ребенка в молодой семье в возрасте до 35 лет единовременно выплачивается 300 тыс. рублей, компенсируется найм жилья до 20 тыс. рублей при рождении ребенка в молодой семье до 35 лет.

Открыты пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных детей, организована услуга «социальная няня», созданы комнаты матери и ребёнка, обеспечивается прохождение бесплатных процедур перед ЭКО.

ЗОЖ как альтернатива вредным привычкам

Власти Вологодской области уделяют особое внимание развитию сферы физической культуры и спорта, и в текущем году в регионе предусмотрели рекордное финансирование отрасли — 3,2 млрд рублей.

Задача областного правительства — сделать спорт массовым и доступным, чтобы он был в каждом районе и в каждом дворе.

Культивируется здоровой и спортивный образ жизни, предоставляется достойная альтернатива пагубным привычкам и, помимо прочего, создаётся мощный задел на будущее для молодых спортсменов, которые будут прославлять родную землю на мировом уровне.

Впервые в истории Вологодской области одновременно строят, реконструируют и ремонтируют 55 спортивных объектов.

50 из них сдают уже в этом году, остальные пять — переходящие на следующий год. Такая работа уже дает конкретный результат: по показателям прошлого года регион поднялся с 44 места на 9 место в России и занял первое место в Северо-Западном федеральном округе по доле жителей, систематически занимающихся спортом — 63,8%. К 2030 году, выполняя поручение президента Российской Федерации, планируется достичь 70%.