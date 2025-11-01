«Так они же католические священники, а не наши батюшки»: как москвичи отмечали Хэллоуин

«Идеологический вирус», который «подсовывают под видом карнавала» — так общественник Виталий Бородин назвал Хэллоуин, призвав запретить его на законодательном уровне. Этот праздник запретили проводить в школах и университетах, а в Петербурге в этом году тематический фестиваль сорвал визит силовиков. Тем временем в столице именно этой осенью Хэллоуин собрал неожиданно много людей, объединив и молодежь, и старшее поколение. Почему многие москвичи впервые в жизни решили справить «чужеродный» праздник, но при этом одобряют запрет сатанизма* — в репортаже «Газеты.Ru».

«Женщина сказала, что я зэчка»

Огромные «монстры» на ходулях, клоуны с пластиковыми стаканами пива в руках, целующаяся парочка в красных рожках на эскалаторе, монашки в компании инквизиторов — в эту пятницу, в последний день октября люди в «хэллоуинских» костюмах попадаются в центре Москвы на каждом шагу. Кто-то едет в метро или электричке уже с вечеринки, другие только спешат на праздник. Несмотря на то, что суббота — рабочий день, тематические мероприятия в клубах и барах пользуются большим спросом. В три популярных заведения мне даже не получается попасть — мест нет с вечера, у входа на холодном осеннем ветру терпеливо стоят очереди наряженных людей (при том, что в один из баров билет стоил от 5 до 10 тыс. руб.).

Поклонники Хэллоуина с готовностью общаются с журналистом, легко соглашаются сфотографироваться в костюмах. Практически никто не боится столкнуться с осуждением окружающих из-за того, что отмечает «не наш» праздник. Лишь две студентки, переодевшиеся в солистов группы Kiss, признаются, что специально взяли такси от дома до центра, чтобы по дороге до них «не докопались» из-за грима.

«Это же Москва», — как само собой разумеющееся объясняет одна, с короткой стрижкой и пирсингом на лице. «Вы имеете в виду, что в Москве можно часто столкнуться с агрессивно настроенными прохожими, которые как-то комментируют внешний вид?», — уточняю я. «Конечно! Косо смотрят, особенно мои любимые бабули, да и женщины, мужики тоже. Могут подойти, что-то сказать. Один раз незнакомая женщина с ребенком сказала, что я «зэчка», видимо, потому что у меня татуировки», — смеется та же девушка. Обе подчеркивают, что не собираются подстраиваться под других и из-за чужой критики менять имидж.

Так же практически все собеседники «Газеты.Ru» прямо отвечают, что отмечают именно Хэллоуин, а не какой-нибудь отечественный «Тыквенный спас» или «Велесову ночь». Исключение составляет только одна компания — молодые ребята, коллеги, все в костюмах, курящие у входа в бар. «Вы отмечаете Хэллоуин?», — интересуюсь я. «Нет, просто костюмированная вечеринка», — отвечает девушка. «То есть, с Хэллоуином никак не связано?». «Нет, уже нет. Это просто адаптированный костюмированный праздник, повод одеться кем-то другим», — грамотно формулирует она.

«А косплееры тогда кто — тоже сатанисты (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена)?»

Кроме молодежи, в костюмах ходят и взрослые, хотя в ощутимо меньшем количестве (так же практически никто из старшего поколения не использует грим, в отличие от молодых горожан, которые часто раскрашивают лица, как самый простой и дешевый способ поучаствовать в карнавале). Одна из самых неожиданных встреч этого вечера — группа взрослых иностранцев с русским другом. Между собой переговариваются по-английски, иностранцы убегают занимать очередь в клуб, друг остается пообщаться.

«Они из США», — сообщает он. — «Мы постоянно празднуем [Хэллоуин], в этой компании так принято. Сам я бы скорее не отмечал, это больше из-за того, что ребята отмечают».

Попытки запретить праздник мужчина прямо называет «бредом». «Насчет праздника — каждый должен делать то, что он хочет, если это никому не вредит.

Про запрет сатанизма что-то слышали все, с кем я разговариваю. Однако, большинство не вникало, о чем речь, особенно из молодежи: «Я такое не читаю… Не особенно интересовался… Не слежу сильно за новостями».

К самому запрету горожане относятся скорее положительно, поскольку «сатанизм» — это, очевидно, что-то плохое, и «вряд ли такое поощрялось бы в любой стране». При этом, правда, москвичи уточняют, что никогда не видели самих сатанистов. Максимум, слышали древние городские легенды о сборищах сектантов и жутких ритуалах в заброшенной Ховринской больнице (чьи руины снесли еще в 2018 году). Что любопытно, несколько молодых девушек, рассуждая о запрете, в качестве довода «за» называют Россию «религиозным государством» . Говорят это без негатива, как общеизвестный факт.

«Я, как православный человек, в любом случае на себя футболку с пентаграммой или перевернутым крестом не надену», — добавляет собеседница, которая отмечает Хэллоуин с друзьями каждый год.

На вопрос, не противоречит ли религия такому празднику, она объясняет, что последний не относится к сатанизму, в России у него совершенно другая окраска.

«Среди моих знакомых никто Хэллоуин не связывает с восстанием из мертвых, духами и так далее. Это хороший повод осенью, когда все пасмурно, собраться с друзьями, смешно одеться, поставить яркие тыквы и отвлечься от мрачного периода. Да, можно в зомби переодеться, но это же воспринимается как шутка».

После этого диалога я понимаю, что примерно также к Хэллоуину относятся все празднующие — потому и не опасаются каких-то санкций.

«А причем тут мы, мы же не пропагандируем что-то плохое… У нас нейтральные костюмы, у нас же никаких пентаграмм… Это просто забава, ничего больше», — несколько растерянно реагируют москвичи, когда я задаю соответствующие вопросы.

«У нас слишком все демонизируют. Поэтому, в том числе, растет спрос на психологов — слишком много «запирается» внутри людей, что, на самом деле, естественно», — оценивает женщина, которая сама работает «трансперсональным психологом». Со мной она беседует по дороге в ресторан, куда идет, переодевшись ведьмой. Ее спутник рядом по-джентельменски несет метлу, украшенную светящейся гирляндой.

В том же ключе, о безобидности праздника и своих костюмов отвечают и переодетые в религиозных служителей. Традиционно один из самых популярных костюмов на Хэллоуин — это «мертвая монашка» для девушек или инквизитор/католический священник для парней. В небольшом молодежном клубе, куда мне удается отстоять очередь, так одеты все сотрудники.

К организации праздника здесь подошли с душой — помещения затянуты искусственной паутиной, вокруг диджея профессионально танцуют в красных лучах девушки в костюмах, есть тематические интерактивы. Один из «инквизиторов» допрашивает на входе каждого желающего, как тот грешил в этом году, после чего награждает бесплатными бутылочками вина со словами: «Идите и грешите! Делайте сегодня самое плохое!».

За барной стойкой «монахиня» разливает напитки, еще один «инквизитор» дежурит у черного пианино, красиво уставленного горящими свечами. Он предлагает каждому зажечь новую «за души» и добавить к другим. Крепкие охранники в балаклавах единственные работают без карнавальных костюмов и тут же следят, чтобы подвыпившие гости не устроили пожар. Последние атмосферой очень довольны.

«Так они же католические священники, а не наши, что тут такого, это прикол. Не думаю, что наших батюшек это обижает», — смеются посетители в разговорах со мной. — «А ребята молодцы, вон все украсили, нарядились сами, создали вайб, а не просто бабки рубят» (позже один из сотрудников рассказывает мне, что персонал самостоятельно придумывал и делал весь декор, действительно вложив в это много сил).

Этот клуб популярен именно у «неформалов». В другом заведении, ориентированном на более взрослую аудиторию, куда удается попасть, празднуют скромнее. Из тематических декораций лишь гирляндочка светящихся тыкв у пульта диджея. Но многие, включая организаторов, тоже в костюмах, обладатели которых участвуют в отдельном конкурсе.

«Конкурс выиграл Человек-паук! Хотя я столько комплиментов получила», — вздыхает девушка в черной рясе, черных очках и наручниках. — «Но почему-то все думают, что я бдсмщица. А я монашка!».

«В школе это даже упоминать опасно»

Активнее всего Хэллоуин пока запрещают там, где в принципе легче всего проводить подобные ограничения «на местах» — в школах и университетах. Поскольку и учителя, и ученики сильно зависят от решений руководящего состава и, как правило, могут опасаться реальных последствий в виде выговоров, проблем со сдачей экзаменов, увольнений. В эту хэллоуинскую ночь мне везет встретить сразу трех человек, связанных с образовательной системой: школьницу десятого класса, учительницу одной из московских школ в возрасте около 40 лет и студентку первого курса педагогического вуза. Все они сами отмечают Хэллоуин и тематически наряжаются.

«Нет, в школе это запрещено, даже упоминать опасно. У всех День народного единства [вместо Хэллоуина]. И еще запрещен День влюбленных», — уточняет учительница, попросив об анонимности. По ее словам, раньше в школе Хэллоуин был разрешен. Его открыто справляли, дети делали тематические подделки.

«Но даже, когда было разрешено, все равно начинали бухтеть всякие советские училки: «Фу, инородные традиции, кому вы служите?!». У меня был серьезный разговор с мамой — женой священника, чья дочь училась у меня, и я на уроке технологии дала им что-то налепить с тыквами. Мама во мне очень разочаровалась. Потому что я сама закончила православный университет и должна была избежать этой темы. Я час с ней беседовала о том, что это праздник урожая, который объединяет всех людей перед долгой зимой».

По мнению преподавательницы, смысл Хэллоуина «безобиден» и не более оскорбителен, чем традиционные православные «Спасы». Которые, на самом деле, имеют корни в язычестве и лишь «прикрыты христианским смыслом».

«Я не собираюсь работать учителем, но если бы я работала в школе, и мои дети решили отметить Хэллоуин, думаю, я не стала бы им ничего запрещать», — рассуждает студентка педагогического. — «Почему меня должно это волновать? Они просто хотят повеселиться, не вижу в этом ничего такого».

Девушка уточняет, что в ее школе никогда ничего подобного не было. Она впервые в жизни праздновала Хэллоуин в этом году с однокурсниками в университете. Мероприятие было неофициальное, о сути которого «скорее всего» не знали преподаватели. Студенты попросили предоставить им на вечер пустую аудиторию, где смотрели тематическое кино в соответствующих нарядах, после чего спокойно разъехались по домам.

«У нас каждый год празднует вся школа, это традиция. В этот раз мы три дня отмечали, смотрели после уроков тематические мультики и фильмы, а сегодня были квесты. В костюмах большая часть школы приходит, учителя тоже наряжаются, есть конкурс костюмов, я его, кстати, выиграла среди десятых классов. Ну, это все по желанию», — делится школьница.

При этом она уточняет, что школа не обычная, а «получастная», и педагогический состав в основном молодой. Тем не менее, самоцензура дошла и сюда. Последние годы мероприятие официально не называют «Хэллоуином», потому что «Хэллоуин» — «это европейские ценности».

«В прошлом году это был праздник Магии и волшебства, в этом году Комик-Кон (Комик-Кон — ежегодный американский фестиваль «популярной культуры», посвященный фильмам, комиксам и играм, где активно используется косплей. С 2014 года проходил в России, собирая в Москве более 170 тыс. чел. С 2020-го в России не проводился, в этом году его собираются вновь открыть в декабре). Соответственно, никаких тыкв, летучих мышей сейчас не выставляли. И еще, в прошлом году на окнах школы делали кровавые подтеки, а в этом году их не было, потому что Комик-Кон не связан с такой тематикой. И, наверное, это всех расстроило».

«Маркетинг победил запреты»

Многие из тех, с кем мне доводится поговорить, признаются, что в этом году решили отметить Хэллоуин впервые в жизни. С чем это связано, объяснить затрудняются. «Просто стало интересно», «Все друзья захотели отметить», «Стало любопытно, искали в интернете, где в Москве отмечают».

«Потому что маркетинг победил запреты. Клубы и бары хотят заработать. В этом году особенно много кто устроил тематические мероприятия, их активно рекламировали, и люди заинтересовались», — предполагает та же девушка, которая принципиально не носит футболки с перевернутыми крестами.

Будучи по образованию экономистом, она выдвигает теорию, что «из-за кризиса» и стремительного роста цен у россиян все меньше возможности совершить какую-то крупную покупку. Поэтому вместо накоплений народ больше готов тратиться на развлечения, чтобы хотя бы на одну ночь отвлечься от происходящего вокруг, неважно, по какому поводу.

«Так у нас особо нет других поводов радоваться», — грустно улыбается студентка колледжа, которая в этом году впервые пришла на Хэллоуин в костюме.

«Мы все-таки дружные люди, русские. Праздник — повод сплотиться», — считают парни, с лицами, небрежно раскрашенными в клоунский грим в стиле Джокера. « Мы люди порядочные, топим за Россию, ВВП (то есть, Владимир Владимирович Путин — «Газета.Ru») онли», — на всякий случай добавляет один.

«Я устраиваю праздник ради детей, у меня много племянников», — с улыбкой рассказывает наряженная женщина в метро и начинает показывать фото с домашнего Хэллоуина на телефоне. — Моя мама, правда, каждый год недовольна: «Фу, паутину повесили!». А детям очень нравится, вот мы так наряжаемся».