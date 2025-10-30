«Делали вещи и пострашнее»: двое друзей убили девушку, сбросили ее тело в реку Урал и пошли в бар

В Казахстане 23-летнюю Яну Легкодимову задушил в машине ее молодой человек после того, как она узнала об его измене и пригрозила рассказать об этом. В расправе ему помог друг, вместе они вывезли тело, выбросили в реку Урал и отправились в бар отмечать. Детали грядущего убийства мужчины обсуждали в соцсетях, в суде показали их переписку.

В Казахстане прокурор 30 октября ужесточил обвинение 24-летнему инженеру Ризуану Хайржанову и 25-летнему электрику Алтынбеку Катимову, обвиняемым в убийстве 23-летней Яны Легкодимовой в городе Атырау, пишет Liter.kz.

Следствие изменило обвинения на более тяжкие, так как установило новые обстоятельства произошедшего. Мужчин будут судить за убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц, и за умышленное уничтожение чужого имущества группой лиц. Им может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Изначально вместо второй статьи фигурантам инкриминировали «Кражу».

Адвокат семьи Ажар Абдил объяснила, что переквалификация ухудшает положение подсудимых, так как уничтожение имущества по сговору относится к категории тяжких преступлений, а как кража — преступление средней тяжести.

По словам адвоката, причиной ужесточения стало то, что на заседании суда 28 октября Хайржанов признался в уничтожении телефона Яны после убийства.

Как убили Яну Легкодимову

В суде стало известно, что во время учебы в университете девушка познакомилась с Хайржановым, потом они стали коллегами и начали встречаться. Легкодимова в какой-то момент узнала, что Хайржанов уже состоит в других отношениях и собирается жениться. Она хотела рассказать об измене постоянной девушке Хайржанова и разорвать с ним отношения. Мужчина, испугавшись разоблачения, решил убить Легкодимову. Он привлек к помощи своего знакомого — Катимова — и заплатил ему 500 тыс. тенге (около 74 тыс. рублей) за помощь, сообщил портал Liter.kz.

18 октября 2024 года Хайржанов привез Легкодимову в свою квартиру, где уже прятался Катимов. Там они вместе с сообщником угрожали Яне и требовали, чтобы та не рассказывала об отношениях с Хаиржановым его постоянной девушке. Легкодимова согласилась, после чего ее отвезли домой.

По данным портала, «уже ночью конфликт вспыхнул с новой силой».

«Хайржанов снова вызвал Катимова, и они реализовали свой план. Когда Яна попыталась покинуть автомобиль, ее силой втолкнули обратно. Хайржанов собственными руками задушил девушку», — говорится в материале.

Тело девушки сбросили в реку Урал в районе села Талдыколь. После этого мужчины вернулись в Атырау и, по данным следствия, пошли в бар, чтобы «отметить» убийство .

Известно, что на следующий после убийства день Хайржанов заехал на мойку и тщательно отмыл салон автомобиля. Катимов же после совершения преступления уехал в родное село.

Мать Яны вела собственное расследование

Яна Легкодимова жила с матерью Галиной. Когда дочь пропала, мать была в командировке. Девушка написала ей вечером, что поужинает и ляжет спать, и больше на связь не вышла.

Днем мать снова попыталась связаться с дочкой, но безуспешно. Тогда она позвонила сестре и попросила приехать проверить, где Яна, пишет «Ак Жайык».

«С ее слов, во всех комнатах горел свет, а самой Яны не было дома. Верхняя одежда дочери висела в коридоре. Зарядка, наушники тоже были дома — она без этих вещей не уходила никогда», — рассказала Галина.

20 октября мать вернулась домой и написала заявление о пропаже дочери.

В квартире она нашла дневник дочери. Девушка писала о каком-то молодом человеке, которого обозначала как «Р». Как оказалось, Легкодимова ежедневно переписывалась с этим человеком, выходила к нему и сидела в его машине .

Мать девушки смогла установить «Р.» — это Ризуан Хайржанов. Через друзей дочери она нашла номер Хайржанова и позвонила ему. На вопрос, видел ли мужчина ее дочь, тот заявил, что больше недели не общался с Легкодимовой. Якобы они разговаривали только по работе.

«Перед тем как идти в полицию, я решила позвонить Ризуану. Он вдруг начал заикаться, не мог связать двух слов. Тогда я поняла, что он врет», — рассказала мать позже в суде, сообщил портал Orda.kz.

Приехав на работу к дочери, Галина Легкодимова посмотрела ее чаты на рабочих компьютерах и заметила, что сохранились все сообщения, кроме переписки с Хайржановым. Она заподозрила, что мужчина удалил переписку с ее дочерью.

Следователи отсмотрели записи камер наружного видеонаблюдения, расположенные около дома Легкодимовой. Выяснилось, что в день пропажи девушка села в автомобиль к Хайржанову и уехала.

Утром 23 октября полицейские задержали Хайржанова и Катимова. Они признались в убийстве.

Найти тело удалось только через восемь месяцев — в июне 2025 года. Точную причину смерти девушки судмедэксперты не смогли установить из-за разложения останков. Но им удалось обнаружить следы посмертных повреждений.

«Я восемь месяцев ждала, чтобы обнять пакет с костями. Я хочу для них (убийц Яны Легкодимовой. — «Газета.Ru») смертную казнь» , — сказала мать убитой.

Расправу над Яной Легкодимовой планировали по переписке

В суде прокурор зачитал переписку между обвиняемыми, из которой следует, что они заранее обсуждали, как совершить преступление и скрыть следы.

«Все должно пройти идеально», — писали они друг другу.

Во «ВКонтакте» Хайржанов обсуждал с Катимовым, как убить девушку:

«Может, сбросить с балкона? Или отравить? Нет, лучше задушить».

В итоге выбрали последний вариант.

«Пока спит — еще теплая и живенькая».

«Ну, знаешь, мы и пострашнее вещи делали».

Они также продумывали, как стереть следы:

«Не психуй. Сейчас все убери, промой, следы могли остаться».