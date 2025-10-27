29 октября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Праздники в России и мире 29 октября
- Всемирный день борьбы с инсультом
Инсульт — это острое нарушение мозгового кровообращения, которое может привести к необратимым для здоровья последствиям. Он занимает второе место в мире среди причин смертности и третье — среди причин инвалидности. Это состояние развивается из-за прекращения поступления кислорода в мозг и приводит к утрате его функций. Для привлечения внимания к важности своевременной диагностики и профилактики инсульта в 2006 году и был учрежден всемирный день борьбы с этим заболеванием.
- Всемирный день борьбы с псориазом
Этот день считается профессиональным праздником врачей-дерматологов. Псориаз (или чешуйчатый лишай) — неинфекционное воспалительное заболевание кожи, связанное с нарушениями иммунной системы. Многие исторические личности страдали от этого недуга: Иосиф Сталин, Бенджамин Франклин, Генри Форд, Уинстон Черчилль. Причины возникновения псориаза до сих пор до конца не выяснены. Считается, что в основе болезни лежит генетическая предрасположенность. Дать толчок развитию болезни может стресс или гормональный сбой. Основная цель Всемирного дня борьбы с псориазом — дать людям больше информации об этом заболевании и о том, как его лечить.
- Всемирный день врача ультразвуковой диагностики
Ультразвуковая диагностика позволяет оценить состояние большинства органов и сосудов, а также выявить заболевания на ранних стадиях. УЗИ считается одним из самых безопасных методов исследования, поскольку не оказывает лучевой нагрузки на пациента, не вызывает нагрева тканей, боли и дискомфорта. В этот день принято поздравлять УЗИ-специалистов, работа которых помогает пациентам в лечении различных недугов.
- День вневедомственной охраны в России
Становление службы вневедомственной охраны произошло 29 октября 1952 года. Советом министров СССР было издано постановление, направленное на усиление защиты стратегически важных объектов: железнодорожных узлов, электростанций, мостов, заводов и правительственных зданий. Были сформированы специализированные подразделения наружной охраны, сотрудники которых не входили в штатный состав охраняемых организаций. Сегодня вневедомственная охрана — это структура Росгвардии. До этого она находилось в ведении министерства внутренних дел.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 29 октября в других странах
День Республики — Турция. Провозглашение Турецкой Республики состоялось 29 октября 1923 года, когда в конституцию страны внесли поправки, юридически закрепившие новый государственный строй. Первым главой Республики стал Мустафа Кемаль Ататюрк. Его считают основателем современного турецкого государства.
День кошек — США. Идея национального праздника принадлежит американской зоозащитнице Коллин Пейдж. Она учредила этот день, чтобы привлечь внимание к бедственному положению бездомных кошек, особенно тех, которые подверглись жестокому обращению и стали жертвами безответственных хозяев.
Религиозные праздники 29 октября
- День памяти мученика Лонгина Сотника
Предание гласит, что римский воин Лонгин служил под началом прокуратора Понтия Пилата в Иудее. Распятие Христа произвело сильное впечатление на Лонгина, поэтому тот публично признал, что распятый — Сын Божий. После погребения Иисуса Лонгин стал свидетелем Воскресения, после чего его пытались подкупить и склонить к обману, будто тело Мессии похитили апостолы. Лонгин отказался лжесвидетельствовать. Приняв крещение, он отправился проповедовать к себе на родину — в Каппадокию. Вскоре там его настигли и обезглавили воины Пилата.
Народные праздники и приметы 29 октября
- Лонгин Сотник
Святой Лонгин на Руси считался врачевателем глазных болезней. Ему молились все, у кого были какие-либо проблемы со зрением. По преданию, именно он пронзил копьем ребра Иисуса и от истекшей крови получил исцеление больных глаз. Согласно верованиям, Лонгин охраняет людей от зла и нечистой силы.
Приметы
Сильный и порывистый ветер — к дождю.
Звездное небо — к ясной погоде.
Облака на небе редкие — к морозам.
Какие исторические события произошли 29 октября
- 1863 год — в Швейцарии основан Международный Красный Крест.
- 1922 год — король Италии Виктор Эммануил III назначил Бенито Муссолини премьер-министром после марша фашистов на Рим.
- 1929 год — в Нью-Йорке произошел «Черный вторник» — один из этапов биржевого краха, приведшего к Великой депрессии.
- 1943 год — в Москве открыта Школа-студия МХАТ.
- 1955 год — в Севастопольской бухте в результате взрыва затонул линкор «Новороссийск», в результате погибли 614 человек.
- 1969 год — состоялась первая передача данных между двумя компьютерами сети ARPANET, что считается важнейшим событием в развитии интернета.
- 2015 год — в Китае объявили о завершении политики «Одна семья — один ребенок», введенной в 1979 году.
- 2022 год — во время празднования Хэллоуина в южнокорейском городе Сеул произошла давка, унесшая жизни 158 человек.
Мемориал жертвам давки во время фестиваля Хэллоуин в СеулеReo Run/Reuters
- 2023 год — участники антисемитских волнений в Дагестане прорвались в аэропорт Махачкалы и парализовали его работу.
Дни рождения и юбилеи 29 октября
- В 1897 году родился Йозеф Геббельс — министр пропаганды нацистской Германии.
- В 1922 году родился Александр Зиновьев — советский и российский философ-логик, писатель-сатирик и социально-политический мыслитель.
- В 1929 году родился Евгений Примаков — председатель правительства РФ в 1998–1999 годах.
Кто отмечает день рождения
- 64 года исполняется Дмитрию Муратову (признан в РФ иностранным агентом) — российскому журналисту, лауреату Нобелевской премии мира 2021 года.
- 62 года исполняется Эльвире Набиуллиной — главе российского Центробанка.
- 55 лет исполняется Эдвину ван дер Сар — звезде нидерландского футбола, считающегося одним из лучших вратарей своего времени.
- 54 года исполняется Вайноне Райдер — американской актрисе, известной благодаря фильмам «Эдвард руки-ножницы», «Битлджюс», «Ночь на земле».
- 45 лет исполняется Бену Фостеру — американскому актеру, известному по фильмам «Высоты свободы» и «Люди Икс 3: Последняя битва».
- 40 лет исполняется Катерине Шпице — российской актрисе, известной благодаря ролям в фильмах «Поддубный», «Экипаж», «Метро».